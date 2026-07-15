Velika Britanija uvodi policijski čas na društvenim mrežama!

Stariji tinejdžeri u Velikoj Britaniji suočiće se sa noćnim policijskim časom za društvene mreže, saopštila je vlada, iako će moći da ga isključe promjenom podešavanja svojih naloga, piše BBC.

To znači da će aplikacije poput Instagrama, TikToka i Jutjuba podrazumevano biti nedostupne za mlade od 16 i 17 godina u periodu od ponoći do 6 časova ujutru.

Vlada takođe želi da "zavisničke" funkcije, poput automatske reprodukcije sadržaja (autoplay) i beskonačnog skrolovanja, budu podrazumijevano isključene. Smatra se da će ove mjere, u kombinaciji sa noćnim ograničenjem, poboljšati koncentraciju tinejdžera, kvalitet sna i porodični život.

Međutim, kritičari su ove predloge opisali kao "parcijalne" i kao "propuštenu priliku" za unapređenje bezbjednosti djece.

Planovi dolaze nakon najave iz juna da će mlađima od 16 godina u Ujedinjenom Kraljevstvu biti potpuno zabranjen pristup određenim društvenim mrežama.

"Ove mjere biće ključne kako bi mladi dobili san koji im je potreban, mogli bolje da se fokusiraju na školu i fakultet i provode više kvalitetnog vremena sa porodicom i prijateljima, što je od suštinskog značaja za izgradnju srećnog, zdravog i ispunjenog života u odraslom dobu", izjavila je ministarka za tehnologiju Liz Kendal i dodala:

"Želimo da mladi uživaju u prednostima tehnologije, ali i da imaju alate koji će im omogućiti da internet bude mjesto na kojem mogu da napreduju."

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Laura Trot, ministarka obrazovanja u vladi u senci iz redova Konzervativne stranke, nazvala je planove "potpunim haosom".

"Ili smatraju da bi tinejdžeri trebalo da koriste društvene mreže ili ne smatraju. Policijski čas koji mogu jednostavno da isključe neće postići ništa", rekla je ona.

Vlada je saopštila da će dodatne mere biti usmerene na bezbjednije korišćenje AI četbotova od strane djece, uključujući obavezu da pružaoci usluga uvedu redovne pauze za korisnike mlađe od 18 godina.

Plan je da se novi predlozi predstave Parlamentu do kraja 2026. godine, kako bi stupili na snagu zajedno sa zabranom društvenih mreža za mlađe od 16 godina narednog proleća.

Međutim, pojedine organizacije za zaštitu djece i stručnjaci doveli su u pitanje efikasnost noćnog ograničenja za starije tinejdžere.

"Pozdravljamo ove mjere za starije tinejdžere, ali ovo je još jedan parcijalni skup najava, a ne sveobuhvatan plan za bezbjednost djece koji je zaista potreban", rekao je Endi Barouz, izvršni direktor Fondacije Moli Rouz.

Dodao je da će premijer ser Kir Starmer "otići sa funkcije nakon što je najavio zabranu društvenih mreža bez jasnog plana“, dok će njegov vjerovatni nasljednik Endi Bernam „naslediti niz propuštenih prilika".

Profesorka Sonja Livingston, stručnjak za digitalna prava djece sa Londonske škole ekonomije, upozorila je da bi noćno ograničenje moglo da naškodi ranjivoj djeci ograničavanjem pristupa društvenim mrežama upravo kada im je pomoć najpotrebnija.

"Ako se policijski čas odnosi na kompanije koje šalju obavještenja i bude djecu usred noći, onda ga svakako treba uvesti", rekla je profesorka Livingston za BBC, pa nastavila:

"Ali ako ograničenje spriječava djete kojem je potrebna podrška, pomoć ili utjeha da se usred noći obrati osobama od povjerenja, onda to može biti veoma štetno.“

Dejm Rejčel de Souza, povjerenica za prava djece u Engleskoj, izjavila je:

"Moramo slušati mlade. Oni ne žele zabranu, ali žele zaštitu od zavisničkog beskonačnog skrolovanja."

Dodala je: "Želim da saznam više o tome kako će se mere, poput noćnog ograničenja, sprovoditi u praksi i pažljivo ću pratiti da li su zaista efikasne, uz insistiranje da Ofkom u potpunosti iskoristi svoja ovlašćenja kako bi internet učinio bezbjednijim za djecu."

"Samo jedan dio slagalice"

Vlada je sprovela probni program u domaćinstvima širom Ujedinjenog Kraljevstva kako bi ispitala različite načine ograničavanja korišćenja društvenih mreža.

U istraživanju je učestvovalo 300 tinejdžera. Kod nekih su aplikacije za društvene mreže bile potpuno onemogućene, kod drugih blokirane između 21 i 7 časova, trećima je korišćenje ograničeno na jedan sat dnevno, dok kod kontrolne grupe nije bilo nikakvih promjena.

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U izvještaju objavljenom u utorak navodi se da je upravo noćno ograničenje donijelo najveće koristi kada je riječ o kvalitetu sna, kvalitetnijem porodičnom vremenu i lakšoj primjeni za roditelje.

"Ovi rezultati potvrđuju ono što roditelji odavno govore: kada djeca manje koriste društvene mreže, koristi su stvarne", rekla je Kendal.

Međutim, profesor Pit Ečels sa Univerziteta Bat Spa upozorio je da rezultate ne treba precjenjivati.

„Ovo je malo istraživanje koje predstavlja samo jedan dio slagalice u razumevanju načina na koji će djeca i roditelji u praksi prihvatiti tehnološka ograničenja“, rekao je.

Pitanja u vezi sa VPN-ovima

Predlozi koje je iznio premijer prate primjer Australije, koja je uvela zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

Australijska ograničenja, koja su stupila na snagu u decembru, obavezala su društvene mreže da zatvore naloge maloljetnicima i spreče otvaranje novih.

Međutim, zabrana je kritikovana kao neefikasna, jer mnogi tinejdžeri tvrde da i dalje mogu da pristupe platformama koje bi trebalo da su im nedostupne.

To, zajedno sa pitanjima o izvodljivosti provjere uzrasta korisnika mlađih od 16 godina, izazvalo je zabrinutost da bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo da se suoči sa sličnim problemima.

Dodatnu zabrinutost izazvale su ranije najave da bi vlada mogla da razmotri i ograničenja za korišćenje virtuelnih privatnih mreža (VPN).

Međutim, u utorak je vlada, pozivajući se na rezultate istraživanja koje je sama naručila, saopštila da postoji malo dokaza da veliki broj djece koristi VPN kako bi zaobišao provjeru starosti.

(telegraf)