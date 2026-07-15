Počinje prvo testiranje nove vakcine protiv ebole na ljudima

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Vakcina protiv opasnog soja ebola virusa, razvijena za samo osam nedelja, uskoro će biti testirana na ljudima, a naučnici se nadaju da bi ona mogla da pomogne u suzbijanju epidemije koja i dalje odnosi živote u centralnoj Africi.
Razvoj vakcine protiv novog soja ebola virusa je započet odmah nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 17. maja proglasila epidemiju ovog virusa u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. Sada, samo 8 nedjelja kasnije, odobren je početak kliničkih ispitivanja nove vakcine protiv soja Bundibugio, koju su razvili naučnici sa Univerziteta u Oksfordu.
U prvoj fazi kliničkih ispitivanja učestvovaće 50 zdravih dobrovoljaca starosti od 18 do 55 godina u Velikoj Britaniji, a očekuje se da će prve doze biti primjenjene u narednim nedjeljama. Istraživači istovremeno sarađuju sa partnerima u Ugandi, kako bi pripremili nastavak ispitivanja i na afričkom kontinentu.
Dobrovoljci će biti praćeni godinu dana, ali naučnici očekuju da će mnogo ranije dobiti prve rezultate o tome da li vakcina izaziva željeni imunološki odgovor i da li postoje eventualni neželjeni efekti.
Istraživači naglašavaju da su ozbiljne neželjene reakcije kod ovakvih vakcina veoma retke i ističu da su pažljivo procijenili sve potencijalne rizike. Kako navode, svi dobrovoljci će prije učešća biti detaljno informisani o mogućim neželjenim efektima.
Oksfordski tim je uspio da brzo razvije vakcinu zahvaljujući tehnologiji koja je već korišćena tokom pandemije kovida 19 za vakcinu Oksford/AstraZeneka - primenjena je platforma zasnovana na adenovirusu šimpanze, koja je prilagođena za borbu protiv soja Bundibugio.
Prije dobijanja dozvole za ispitivanje na ljudima, vakcina je uspješno testirana na miševima i makaki majmunima, a proizvodnju po kliničkim standardima preuzeo je Institut za serum u Indiji, koji je već proizveo i uskladištio oko 620 hiljada doza.
Do sada u DR Kongo potvrđeno skoro 1.800 slučajeva ebole, soj Bundibugio već dva puta bio uzročnik epidemije
Tokom trenutne epidemije, čije je žarište u Demokratskoj Republici Kongo, laboratorijski je potvrđeno 1.792 slučaja zaraze, dok je od posljedica bolesti preminulo 625 ljudi. Epidemiju izaziva soj Bundibugio, koji je i ranije bio uzrok dvije epidemije ebole.
Svijet
Zabrinjavajuća smrtnost opasnog virusa: Novi soj stigao u Evropu
Naučnici objašnjavaju da postoji šest različitih sojeva virusa ebole, koje nazivaju "sestrama, a ne blizancima", jer su međusobno slične, ali svaka zahteva posebnu vakcinu i specifičan tretman. Zbog toga za soj Bundibugio trenutno ne postoje odobreni lijekovi niti vakcina.
Dodatni problem predstavlja i činjenica da se epidemija odvija u području zahvaćenom oružanim sukobima , što otežava kontrolu širenja virusa i dodatno naglašava potrebu za efikasnom vakcinom.
Pored oksfordske vakcine, u razvoju su još tri kandidata protiv soja Bundibugio. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da za sada ne postoje odobreni lijekovi niti vakcina protiv soja Bundibugio, pa je palijativno liječenje i dalje od presudnog značaja. Ono obuhvata izolaciju oboljelih, nadoknadu tečnosti i simptomatsku terapiju, kako bi se povećale šanse za preživljavanje zaraženih pacijenata, prenosi Bi-Bi-Si.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
10
51
10
49
10
40
10
37
10
30
Trenutno na programu