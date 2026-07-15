Počinje prvo testiranje nove vakcine protiv ebole na ljudima

Vakcina protiv opasnog soja ebola virusa, razvijena za samo osam nedelja, uskoro će biti testirana na ljudima, a naučnici se nadaju da bi ona mogla da pomogne u suzbijanju epidemije koja i dalje odnosi živote u centralnoj Africi.

Razvoj vakcine protiv novog soja ebola virusa je započet odmah nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija 17. maja proglasila epidemiju ovog virusa u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi. Sada, samo 8 nedjelja kasnije, odobren je početak kliničkih ispitivanja nove vakcine protiv soja Bundibugio, koju su razvili naučnici sa Univerziteta u Oksfordu.

Klinička ispitivanja već u narednim nedjeljama

U prvoj fazi kliničkih ispitivanja učestvovaće 50 zdravih dobrovoljaca starosti od 18 do 55 godina u Velikoj Britaniji, a očekuje se da će prve doze biti primjenjene u narednim nedjeljama. Istraživači istovremeno sarađuju sa partnerima u Ugandi, kako bi pripremili nastavak ispitivanja i na afričkom kontinentu.

Dobrovoljci će biti praćeni godinu dana, ali naučnici očekuju da će mnogo ranije dobiti prve rezultate o tome da li vakcina izaziva željeni imunološki odgovor i da li postoje eventualni neželjeni efekti.

Istraživači naglašavaju da su ozbiljne neželjene reakcije kod ovakvih vakcina veoma retke i ističu da su pažljivo procijenili sve potencijalne rizike. Kako navode, svi dobrovoljci će prije učešća biti detaljno informisani o mogućim neželjenim efektima.

Vakcina razvijena zahvaljujući tehnologiji korišćenoj za vakcinu protiv kovida

Oksfordski tim je uspio da brzo razvije vakcinu zahvaljujući tehnologiji koja je već korišćena tokom pandemije kovida 19 za vakcinu Oksford/AstraZeneka - primenjena je platforma zasnovana na adenovirusu šimpanze, koja je prilagođena za borbu protiv soja Bundibugio.

Prije dobijanja dozvole za ispitivanje na ljudima, vakcina je uspješno testirana na miševima i makaki majmunima, a proizvodnju po kliničkim standardima preuzeo je Institut za serum u Indiji, koji je već proizveo i uskladištio oko 620 hiljada doza.

Do sada u DR Kongo potvrđeno skoro 1.800 slučajeva ebole, soj Bundibugio već dva puta bio uzročnik epidemije

Tokom trenutne epidemije, čije je žarište u Demokratskoj Republici Kongo, laboratorijski je potvrđeno 1.792 slučaja zaraze, dok je od posljedica bolesti preminulo 625 ljudi. Epidemiju izaziva soj Bundibugio, koji je i ranije bio uzrok dvije epidemije ebole.

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Naučnici objašnjavaju da postoji šest različitih sojeva virusa ebole, koje nazivaju "sestrama, a ne blizancima", jer su međusobno slične, ali svaka zahteva posebnu vakcinu i specifičan tretman. Zbog toga za soj Bundibugio trenutno ne postoje odobreni lijekovi niti vakcina.

Dodatni problem predstavlja i činjenica da se epidemija odvija u području zahvaćenom oružanim sukobima , što otežava kontrolu širenja virusa i dodatno naglašava potrebu za efikasnom vakcinom.

Pored oksfordske vakcine, u razvoju su još tri kandidata protiv soja Bundibugio. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da za sada ne postoje odobreni lijekovi niti vakcina protiv soja Bundibugio, pa je palijativno liječenje i dalje od presudnog značaja. Ono obuhvata izolaciju oboljelih, nadoknadu tečnosti i simptomatsku terapiju, kako bi se povećale šanse za preživljavanje zaraženih pacijenata, prenosi Bi-Bi-Si.

(rt balkan)