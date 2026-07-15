Logo

Tokom posjete iračkog premijera otkazano najmanje 120 letova u Vašingtonu

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 09:40

Komentari:

0
Аеродром Роналд Реган САД
Foto: Tanjug/AP Photo/Carolyn Kaster, File

Najmanje 126 letova je otkazano, a više od 300 je odgođeno na Državnom aerodromu "Ronald Regan" u Vašingtonu tokom posjete iračkog premijera Alija el Zaidija glavnom gradu SAD, javio je "Si-Bi-Es njuz", pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Prema riječima izvora, bezbjednosne mjere na aerodromu preduzete su radi bezbjednosti premijera Iraka usljed nastavka sukoba SAD i Irana.

Američki ministar odbrane Piter Hegset izjavio je ranije da je Zaidi juče posjetio Pentagon, te da je tokom posjete razgovarao sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom o saradnji u polju bezbjednosti i ekonomije, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ali el Zaidi

Aerodrom Ronald Regan

Sjedinjene Američke Države

Vašington

zvanična posjeta

Komentari (0)

Više iz rubrike

Друштвене мреже

Svijet

Velika Britanija uvodi policijski čas na društvenim mrežama!

1 h

0
Спријечен терористички напад на нафтну компанију у Русији

Svijet

Spriječen teroristički napad na naftnu kompaniju u Rusiji

1 h

0
Руси наставили жестоке ударе: Погођене луке, уништени бродови и складишта

Svijet

Rusi nastavili žestoke udare: Pogođene luke, uništeni brodovi i skladišta

2 h

0
Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp trenutno ne želi da pregovara sa Iranom

2 h

0

  • Najnovije

10

51

Uhapšen Aleksandar Lazarov Cuna!

10

49

Inspektorat Srpske: Za šest mjeseci poginula dva građevinca, a 15 teže povrijeđeno

10

40

Izuzetno rijedak slučaj: Zmija u zoološkom vrtu dobila 12 mladunaca bez mužjaka

10

37

Ministarstvo finansija Srpske: Počela isplata 58 miliona KM

10

30

Košarkaš Lazar Mutić za ATV o povratku u najjaču evropsku ligu: Ostvario sam dječački san

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima