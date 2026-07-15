Tokom posjete iračkog premijera otkazano najmanje 120 letova u Vašingtonu

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Najmanje 126 letova je otkazano, a više od 300 je odgođeno na Državnom aerodromu "Ronald Regan" u Vašingtonu tokom posjete iračkog premijera Alija el Zaidija glavnom gradu SAD, javio je "Si-Bi-Es njuz", pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Prema riječima izvora, bezbjednosne mjere na aerodromu preduzete su radi bezbjednosti premijera Iraka usljed nastavka sukoba SAD i Irana. Američki ministar odbrane Piter Hegset izjavio je ranije da je Zaidi juče posjetio Pentagon, te da je tokom posjete razgovarao sa predsjednikom SAD Donaldom Trampom o saradnji u polju bezbjednosti i ekonomije, prenosi Srna

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