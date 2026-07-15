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Košarkaš Lazar Mutić za ATV o povratku u najjaču evropsku ligu: Ostvario sam dječački san

Autor:

Ivan Dragičević
15.07.2026 10:30

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Лазар Мутић кошарка
Foto: Lietkabelis

Dobre igre u prošloj sezoni preporučile su Lazara Mutića za najbolju evropsku ligu. Banjalučanin se poslije deset godina vraća u špansku Endesu.

Nosiće dres Andore i kako kaže, raduje se novom izazovu. Period adaptacije ne bi trebao da traje, budući da je već sa 14 godina stigao u akademiju madridskog Reala, govori španski jezik i odlično poznaje prilike na Pirinejima.

- Moj povratak u Španiju poslije deset godina. Ostvarenje dječačkog sna. Otkako sam 14 godina stigao u Real Madrid, maštao sam o ovome i to je bio cilj. Nije se odmah ostvarilo, morao sam zaobilaznim putem. Nije uvijek bilo lako, ali je osjećaj poslije svega divan. Tamo mi ništa nije strano, mnogo vremena sam proveo u Španiji. I sam si rekao da je najbolja liga u Evropi, vjerujem da ću se lakše adaptirati nego u Litvaniji. Jeste da su neka pravila malo drugačija i da je košarka na vrhunskom nivou, ali sam spreman, govorim jezik, poznajem mentalitet tako da bi trebalo brzo da se priviknem na novu sredinu - rekao je Mutić za ATV.

Лазар Мутић
Lazar Mutić

Najbolje partije stigle su na najvišem nivou takmičenja za sada. Noseći dres Lietkabelisa nastupao je u Evrokupu i litvanskom prvenstvu.

- Hvala treneru Nenadu Čanku na prilici i brojnim razgovorima. Iskustvo se stiče utakmicama, tako sam i ja konstatno napredovao. Dobio sam priliku u dva jaka takmičenja, zahvalan sam klubu i mislim da sam uzvratio na pravi način igrama na parketu - dodao je Banjalučanin.

Ljeto u Banjaluci provodi radno zajedno sa nekolicinom igrača koji pauzu koriste za rad na detaljima, sve pod budnim oko trenera Žarka Milakovića. Obavezama u Andori priključiće se sredinom avgusta.

- Održavamo formu tokom pauze. Radimo na stvarima koje možda nisu bile najbolje tokom sezone. Uvijek se trudimo da nešto popravimo da budemo bolji igrači. Tu je dosta dobra ekipa i pomažemo jedni drugima da spremni dočekamo sezonu - istakao je Mutić, novi košarkaš Andore.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Lazar Mutić

Endesa

košarkaš

Banjalučanin

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