Oglasio se Bogdan Bogdanović nakon odlaska iz LA Klipersa

Srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović zvanično je završio svoju epizodu u Los Anđeles Klipersima i karijeru nastavlja u redovima Hjuston Roketsa.

Nakon potvrde transfera, kapiten reprezentacije Srbije obratio se navijačima i svima u klubu emotivnom porukom na društvenim mrežama, zahvalivši se na periodu koji je proveo u Los Anđelesu.

Oglasio se Bogdanović putem Instagram naloga i zahvalio se Klipersima:

- Dvije godine. Bezbroj uspomena, lekcija, prijateljstava i bitaka.

Hvala svima u organizaciji što ste vjerovali u mene i učinili da se od prvog dana osjećam kao kod kuće.

Hvala svakom treneru, saigraču, članu medicinskog tima, ekonomima i svima koji rade iza kulisa na posvećenosti i tome što ste me svakog dana tjerali da budem bolji.

A vama, navijačima, hvala na energiji i podršci u svakom trenutku.

Zauvijek ću biti zahvalan na ovom poglavlju svog života. Želim vam svima mnogo uspeha u budućnosti - rekao je Bogdanović.

Bogdanović je u Los Anđeles stigao prije dvije godine, ali su njegov boravak u Kaliforniji u velikoj mjeri obilježili problemi sa povredama. Uprkos tome, u dresu Klipersa odigrao je ukupno 53 utakmice, na kojima je prosječno bilježio 9,7 poena, 2,9 skokova i 2,8 asistencija.

Pred srpskim bekom sada je novi izazov u NBA ligi, pošto će od naredne sezone braniti boje Hjuston Roketsa, ekipe koja želi da napravi iskorak u borbi za sam vrh Zapadne konferencije.

(Telegraf.rs)