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Dodik: Naša sloboda se zove Republika Srpska i Srbija

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 18:01

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Милорад Додик
Foto: ATV

Naša sloboda se zove Republika Srpska i Srbija i nastavićemo da se borimo za to, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Sa Kozare šaljemo poruku da imamo samo jedan zadatak - da budemo okupljeni oko vrijednosti koja se zove Republika Srpska. Apelujem na svakog građanina u Republici da se okupimo oko Srpske", naveo je Dodik na Iksu.

Podsjećamo, danas su na Mrakovici obilježene 84 godine od Bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Kozara

Mrakovica

Godišnjica

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