Dodik: Naša sloboda se zove Republika Srpska i Srbija

Autor:ATV redakcija
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Naša sloboda se zove Republika Srpska i Srbija i nastavićemo da se borimo za to, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
"Sa Kozare šaljemo poruku da imamo samo jedan zadatak - da budemo okupljeni oko vrijednosti koja se zove Republika Srpska. Apelujem na svakog građanina u Republici da se okupimo oko Srpske", naveo je Dodik na Iksu.
Naša sloboda se zove Republika Srpska i Srbija i nastavićemo da se borimo za to.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 11, 2026
Sa Kozare šaljemo poruku da imamo samo jedan zadatak - da budemo okupljeni oko vrijednosti koja se zove Republika Srpska. Apelujem na svakog građanina u Republici da se okupimo oko Srpske. pic.twitter.com/J2HFFOGcWo
Podsjećamo, danas su na Mrakovici obilježene 84 godine od Bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece.
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