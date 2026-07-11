Dodik: Naša sloboda se zove Republika Srpska i Srbija

Naša sloboda se zove Republika Srpska i Srbija i nastavićemo da se borimo za to, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Sa Kozare šaljemo poruku da imamo samo jedan zadatak - da budemo okupljeni oko vrijednosti koja se zove Republika Srpska. Apelujem na svakog građanina u Republici da se okupimo oko Srpske", naveo je Dodik na Iksu.

Naša sloboda se zove Republika Srpska i Srbija i nastavićemo da se borimo za to.

Sa Kozare šaljemo poruku da imamo samo jedan zadatak - da budemo okupljeni oko vrijednosti koja se zove Republika Srpska. Apelujem na svakog građanina u Republici da se okupimo oko Srpske. pic.twitter.com/J2HFFOGcWo — Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 11, 2026

Podsjećamo, danas su na Mrakovici obilježene 84 godine od Bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece.