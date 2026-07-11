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Minić: Kultura sjećanja ključna za očuvanje istine o stradanju srpskog naroda

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 12:12

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Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je na obilježavanju 84. godišnjice Bitke na Kozari da je njegovanje kulture sjećanja od presudnog značaja kako bi se sačuvala istina o stradanju srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata.

Obraćajući se okupljenima na Mrakovici, Minić je rekao da sjećanje na žrtve Kozare kod svakog čovjeka izaziva snažne emocije i predstavlja trajnu opomenu budućim generacijama.

Istakao je da su Republika Srpska i Srbija garant očuvanja identiteta i zajedništva srpskog naroda, naglasivši da se samo kroz snažne institucije i međusobno jedinstvo može sačuvati sloboda i spriječiti ponavljanje tragedija iz prošlosti.

"Ne postoji opravdanje za zločine koji su počinjeni nad našim narodom. Naša obaveza je da čuvamo sjećanje na žrtve i da istinu o njihovom stradanju prenosimo budućim generacijama", navodi je Minić.

On je istakao da Republika Srpska svakodnevno radi na očuvanju istorijskog pamćenja i predstavljanju činjenica o stradanju srpskog naroda međunarodnoj javnosti.

- Želim s ovog mjesta reći da će nakon decenija ćutanja svijet konačno prihvatio da čuje istinu o Srbima. Da će u Njujorku, na Menhetnu milioni ljudi gledati samo istinu. Ne treba nam ništa drugo osim istine. Treba nam da se vidi sve ono što je srpski narod preživio - naglasio je Minić.

мраковица

Republika Srpska

UŽIVO: Obilježavanje 84 godine od Bitke na Kozari

Minić je poručio da je sloboda najveća vrijednost koju srpski narod baštini i da se ona mora čuvati, uz poštovanje svih žrtava koje su dale živote za nju.

"Ne želimo biti protiv bilo koga, ali imamo obavezu da čuvamo ono što je naše i da svako stradanje našeg naroda bude dostojanstveno obilježeno. Svim žrtvama dugujemo trajno poštovanje i zahvalnost", kaže Minić.

On je dodao da će institucije Republike Srpske nastaviti da njeguju kulturu sjećanja i obilježavaju mjesta stradanja kako bi se sačuvala istorijska istina i odala počast svim žrtvama.

Na Mrakovici je danas obilježena 84. godišnjica Bitke na Kozari, uz prisustvo predstavnika institucija Republike Srpske i Srbije, organizacija proisteklih iz Narodnooslobodilačke borbe, boračkih udruženja i brojnih građana, koji su položili vijence i odali počast poginulim borcima i civilnim žrtvama Kozaračke epopeje.

(RTRS)

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Savo Minić

premijer Republike Srpske

Kozara

kultura sjećanja

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