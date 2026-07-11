Minić: Kultura sjećanja ključna za očuvanje istine o stradanju srpskog naroda

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je na obilježavanju 84. godišnjice Bitke na Kozari da je njegovanje kulture sjećanja od presudnog značaja kako bi se sačuvala istina o stradanju srpskog naroda tokom Drugog svjetskog rata.

Obraćajući se okupljenima na Mrakovici, Minić je rekao da sjećanje na žrtve Kozare kod svakog čovjeka izaziva snažne emocije i predstavlja trajnu opomenu budućim generacijama.

Istakao je da su Republika Srpska i Srbija garant očuvanja identiteta i zajedništva srpskog naroda, naglasivši da se samo kroz snažne institucije i međusobno jedinstvo može sačuvati sloboda i spriječiti ponavljanje tragedija iz prošlosti.

"Ne postoji opravdanje za zločine koji su počinjeni nad našim narodom. Naša obaveza je da čuvamo sjećanje na žrtve i da istinu o njihovom stradanju prenosimo budućim generacijama", navodi je Minić.

On je istakao da Republika Srpska svakodnevno radi na očuvanju istorijskog pamćenja i predstavljanju činjenica o stradanju srpskog naroda međunarodnoj javnosti.

- Želim s ovog mjesta reći da će nakon decenija ćutanja svijet konačno prihvatio da čuje istinu o Srbima. Da će u Njujorku, na Menhetnu milioni ljudi gledati samo istinu. Ne treba nam ništa drugo osim istine. Treba nam da se vidi sve ono što je srpski narod preživio - naglasio je Minić.

Republika Srpska UŽIVO: Obilježavanje 84 godine od Bitke na Kozari

Minić je poručio da je sloboda najveća vrijednost koju srpski narod baštini i da se ona mora čuvati, uz poštovanje svih žrtava koje su dale živote za nju.

"Ne želimo biti protiv bilo koga, ali imamo obavezu da čuvamo ono što je naše i da svako stradanje našeg naroda bude dostojanstveno obilježeno. Svim žrtvama dugujemo trajno poštovanje i zahvalnost", kaže Minić.

On je dodao da će institucije Republike Srpske nastaviti da njeguju kulturu sjećanja i obilježavaju mjesta stradanja kako bi se sačuvala istorijska istina i odala počast svim žrtvama.

Na Mrakovici je danas obilježena 84. godišnjica Bitke na Kozari, uz prisustvo predstavnika institucija Republike Srpske i Srbije, organizacija proisteklih iz Narodnooslobodilačke borbe, boračkih udruženja i brojnih građana, koji su položili vijence i odali počast poginulim borcima i civilnim žrtvama Kozaračke epopeje.

(RTRS)