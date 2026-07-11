Todorov: Pamtimo genocid nad srpskim narodom

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Srbije Đorđe Todorov poručio je na Mrakovici da je nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu počinjen genocid, te da je Republika Srpska nastala da se stradanje na Kozari i drugim velikim stratištima nikada ne ponovi.

Govoreći na obilježavanju 84 godine od Bitke na Kozari, Todorov je istakao da je ova planina sveto mjesto natopljeno srpskom krvlju i da je kozaračka epopeja označila, ne samo revolt i borbu za goli opstanak Srba, već i za opstanak pravoslavlja na ovom području.

On je naveo da su Srbe tokom 20. vijeka pokušali da zatru na njegovim vjekovnim prostorima na koja će se oni uvijek vraćati.

Todorov je naglasio da srpskom narodu pojedini iz evropskih država danas drže lekcije, a upravo je predsjednik jedne od tih država ubijao na Kozari i zato bio odlikovan od vođe nacističkog pokreta ustaše Ante Pavelića.

Republika Srpska Minić: Kultura sjećanja ključna za očuvanje istine o stradanju srpskog naroda

"Ovo je bio genocid nad srpskim narodom, neka oni to zovu kako hoće. Stoga je važna podrška, važna je Republika Srpska. Zbog toga ćemo pamtiti i negovati kulturu sećanja", poručio je Todorov.

On je naveo da Republika Srpska i njeno rukovodstvo imaju punu podršku Srbije, piše Srna.

Na Mrakovici se danas u prisustvu najvišeg rukovodstva Republike Srpske obilježava 84 godine od Bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, a 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece.