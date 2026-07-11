Ostojić: Prošli vijek obilježila stalna borba za slobodu uz tri miliona žrtava

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić izjavio je danas da na Mrakovici, da je 20. vijek za srpski narod obilježila stalna borba za slobodu, kao i stalno stradanje, pa su Srbi imali skoro tri miliona žrtava samo u prošlom vijeku.

"Na ovom svetom mjestu danas svjedočimo o dvije činjenice, od kojih je jedna vječita borba za slobodu kao najveći ideal koji je proklamovan još na Kosovu Polju, a druga činjenica jeste stradanje srpskog naroda kroz čitavu istoriju", rekao je Ostojić tokom obilježavanja 84 godine od Bitke na Kozari, prenosi Srna.

On je istakao da su Srbi Hristov narod, koji ide Hristovim putem - putem slobode, stradanja i vaskrsenja.

"I u Drugom svjetskom ratu srpski narod je doživio strašnu tragediju u borbi za slobodu. Možda epicentar tog stradanja jeste upravo Kozara 1942. godine. Više od 40.000 ljudi je ovdje ubijeno, od njih gotovo 24.000 djece, više od 12.000 su imala manje od 15 godina. Kome su oni bili krivi? Kome su bili krive žene, starci?" upitao je Ostojić.

On kaže da ni danas Srbi ne mogu da dobiju odgovor na to pitanje, što uporno pokušavaju sakriti.

"Nadam se da ovaj vijek neće biti takav, da ćemo znati na jedan mudar način da se borimo za slobodu. Odbrambeno-otadžbinski rat je pokazao da smo dobro naučili lekciju istorije. Da nije bilo boraca Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova, da nije bilo Republike Srpske u formalno-pravnom smislu kao zaštitnice srpskog naroda, sigurno da bi se ova tragedija ponovila i možda još i više", rekao je Ostojić.

On je istakao da je urodila plodom borba, koja traje od Kosova Polja na ovim prostorima, da Srbi imaju svoju državu.

"U periodu od 1992. do 1995. godine mi idemo putem slobode. I dalje idemo putem potpune nezavisnosti, i ako Bog da, jednog dana Republika Srpska će biti potpuno nezavisna država, i kao takva spojiće se sa Srbijom i Crnom Gorom", rekao je Ostojić.