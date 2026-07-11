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Kineski robot-pas oborio rekord otpornosti na ekstremnu toplotu

Autor:

ATV redakcija
11.07.2026 14:07

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Робот пас
Foto: Telegram/Sputnik Srbija

Kineski robot-pas - „WuBa Tianlang Q25“ - uspješno je izdržao 40 minuta u zatvorenoj komori na 300 stepeni celzijusovih, a zatim još dva minuta pored otvorenog plamena od petsto stepeni.

Robot je namenjen za rad u izuzetno opasnim uslovima, poput požara, topionica i područja zahvaćenih katastrofama, gdje bi ljudi i konvencionalne mašine teško mogli da funkcionišu.

(sputnik srbija)

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Tagovi :

Robot

Kina

Robot pas

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