Kineski robot-pas oborio rekord otpornosti na ekstremnu toplotu

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Kineski robot-pas - „WuBa Tianlang Q25“ - uspješno je izdržao 40 minuta u zatvorenoj komori na 300 stepeni celzijusovih, a zatim još dva minuta pored otvorenog plamena od petsto stepeni.

Robot je namenjen za rad u izuzetno opasnim uslovima, poput požara, topionica i područja zahvaćenih katastrofama, gdje bi ljudi i konvencionalne mašine teško mogli da funkcionišu. (sputnik srbija)

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