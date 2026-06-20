U Hrvatsku uskoro stiže robot-zidar: Sposoban da zamijeni šest majstora zidara

Robot-zidar, mašina koju je proizvela austrijska kompanija Vinerberger, otporan na loše vremenske uslove i sposoban da zamijeni šest majstora zidara uskoro stiže u Hrvatsku.

Robot nazvan WLTR može da sazida do 10 kvadratnih metara na sat i to do visine od 3,5 metara bez korišćenja građevinske skele, prenosi portal Poslovni dnevnik.

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Robot se koristi za zidanje od drugog reda cigala jer prvi red i dalje postavlja iskusan zidar, ali nakon toga WLTR, uz pomoć senzora, provjerava položaj svake cigle, po potrebi ispravlja odstupanja i postiže maksimalnu preciznost u daljem radu.

Za rad ovog robota koji može da zamijeni pet do šest majstora zidara potreban je priključak za struju od 400 volti, jedan osposobljeni operater i jedan pomoćni radnik.

- Robotizovano zidanje nije zamjena za znanje i iskustvo ljudi, nego odgovor na stvarne izazove građevinske industrije. WLTR preuzima fizički najteži deo posla, ali iza njega i dalje stoje stručni ljudi - izjavio je Amel Emkić iz grupacije Venerberger.

U slovenačkom gradu Cerknici je već izvedena prva robotizovana gradnja u regionu, a širom Evrope WLTR roboti su već dovršili više od 40 komercijalnih projekata.

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Među njima su stambeni projekti u Češkoj, dječji vrtić u Poljskoj, industrijska skladišta u Austriji i Mađarskoj i porodične kuće u Engleskoj.

Trenutno je u Evropi aktivno 12 WLTR robota, a do kraja 2027. godine očekuje se upotreba još nekoliko destina ovakvih mašina.

(Tanjug)