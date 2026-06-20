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Od ebole preminulo i 17 zdravstvenih radnika

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 12:06

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Радници Црвеног крста носе тијело особе која је умрла од еболе у ​​ковчег у здравственом центру у Рвампари, Конго, у сриједу, 20. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

U Kongu je 17 zdravstvenih radnika angažovanih u borbi protiv epidemije ebole preminulo, a 75 je zaraženo, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).

To znači da je 20,46 odsto zaraženih podleglo bolesti – izjavila je vršilac dužnosti direktora SZO za vanredne situacije u afričkom regionu Mari Rozelin Belizer.

Ona je istakla da se, uprkos pojačanim mjerama javnog zdravlja, epidemija i dalje ubrzano širi u Kongu, te da je u 33 zdravstvene zone u tri provincije zabilježen pojačan prenos zaraze.

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Prema podacima Ministarstva zdravlja Konga, do sada je zabilježeno ukupno 896 potvrđenih slučajeva ebole i 232 potvrđena smrtna slučaja, dok se 78 pacijenata oporavilo.

(SRNA)

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Tagovi :

ebola

Ebola virus

zdravlje

Kongo

preminuli

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