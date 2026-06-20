Od ebole preminulo i 17 zdravstvenih radnika

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Kongu je 17 zdravstvenih radnika angažovanih u borbi protiv epidemije ebole preminulo, a 75 je zaraženo, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO).
To znači da je 20,46 odsto zaraženih podleglo bolesti – izjavila je vršilac dužnosti direktora SZO za vanredne situacije u afričkom regionu Mari Rozelin Belizer.
Ona je istakla da se, uprkos pojačanim mjerama javnog zdravlja, epidemija i dalje ubrzano širi u Kongu, te da je u 33 zdravstvene zone u tri provincije zabilježen pojačan prenos zaraze.
Svijet
Vagoni se srušili s nadvožnjaka, ima povrijeđenih: Pogledajte jezive prizore
Prema podacima Ministarstva zdravlja Konga, do sada je zabilježeno ukupno 896 potvrđenih slučajeva ebole i 232 potvrđena smrtna slučaja, dok se 78 pacijenata oporavilo.
(SRNA)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
1 h0
Ekonomija
3 h0
Zdravlje
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Zdravlje
3 h0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
2 d0
Najnovije
12
15
12
08
12
06
11
51
11
28
Trenutno na programu