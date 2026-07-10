Gužva u banjalučkim vrtićima: Četvoro mališana u trci za jedno mjesto

Nakon velikih gužvi koje su i u petak vladale ispred Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, kada su brojni roditelji predali dokumentaciju za upis mališana, sada im preostaje da čekaju rezultate nadajući se da će njihova djeca dobiti svoje mjesto u vrtiću.

Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović za "Glas Srpske" rekao je da je prijem dokumentacije na konkurs za prijem djece u vrtiće završen u petak.

- Bilo je mnogo ljudi. Kada smo posljednji put provjerili stanje prije završetka roka, bilo je oko 2.500 prijava - naglasio je on.

Prema njegovim riječima, još je rano za procjenu koliko će djece ostati bez mjesta u javnim vrtićima.

- U ponedjeljak ćemo imati konkretnije informacije. Gužve su bile ogromne i teško je odmah procijeniti stanje. Mnogi roditelji su prijave poslali poštom. Sve prijave koje su poslate preporučenom pošiljkom u petak do 19 časova, u ponedjeljak će se smatrati blagovremenim, odnosno kao da su predate tog dana, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku - kazao je on.

Sredinom avgusta preliminarni rezultati

Dodao je da bi roditelji sredinom avgusta mogli očekivati objavljivanje preliminarnih rezultata.

- Raspisali smo 610 mjesta, a broj prijava je znatno veći. Vidjećemo kakvi će biti konačni rezultati i kolika će biti lista čekanja - rekao je Jokanović.

Naveo je da smatra kako bi izgradnjom tri do pet novih vrtića bilo riješeno pitanje smještaja djece koja se nalaze na listi čekanja.

- Ta priča se već duže vrijeme ponavlja i traje predugo. Siguran sam da bi to trajno riješilo problem, ali vidjećemo u kojem smjeru će se situacija dalje razvijati - istakao je Jokanović.

Podsjetio je da zaposleni u vrtićima Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje krajem mjeseca odlaze na kolektivni odmor, od 20. do 31. jula.

- U tom periodu vrtići neće raditi, osim grupe djece sa poteškoćama u razvoju u vrtiću "Marija Mažar" - kazao je Jokanović i dodao da će ljetni kolektivni odmor biti iskorišćen za rekonstrukciju nekoliko objekata u kojima su potrebni neodložni radovi.

Ključne izmjene u ovogodišnjem konkursu odnose se na znatno detaljnije bodovanje i preciznije definisanje prioriteta za porodice koje se suočavaju sa invaliditetom, teškim hroničnim bolestima, kao i za djecu iz višečlanih, socijalno ugroženih i boračkih porodica.

Uveden je jasniji sistem bodovanja prema kojem status djeteta oboljelog od rijetke bolesti ili djeteta korisnika socijalne zaštite donosi 15 bodova, dok djeca ratnih vojnih invalida i civilnih invalida rata ostvaruju 20 bodova. Posebna pažnja posvećena je i porodičnoj strukturi, pa se sa 10 bodova podržavaju porodice sa četvoro i više djece, kao i korisnici prava na novčanu pomoć, dječiji i materinski dodatak. Pored izmjena u bodovanju, promjene su uvedene i u potrebnoj dokumentaciji, pa se kao obavezan uslov sada zahtijevala i potvrda o prebivalištu za dijete.

PODSJEĆANjE

Prema konkursu, koji je otvoren od 29. juna do 10. jula, predviđeno je 605 mjesta, od tog broja 595 za djecu od jedne godine do polaska u školu za cjelodnevni boravak te 10 mjesta za djecu koja imaju od tri do šest godina, za poludnevni boravak. Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka svoju djelatnost obavlja kao cjelina kroz mrežu dječijih vrtića koju čini 31 objekata.