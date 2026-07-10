Tuga: Preminula Sanja Kecman

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Višedecenijska novinarka i urednica "Jedinstva" Sanja Kecman preminula je noćas u Beogradu u 59. godini, javio je Radio Kosovska Mitrovica.
Sanja Kecman je rođena 12. januara 1968. godine, u Kosovskoj Mitrovici.
Žurnalistiku je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Cijeli radni vijek je provela u redakciji "Jedinstva" najstarijeg štampanog glasila na KiM.
Prijatelji i kolege će je pamtiti kao vrijednog, odgovornog i izrazito kreativnog autora bezbroj reportaža i članaka, kojima je ostavila dubok istoriografski trag u srpskom novinarstvu ovog podneblja, piše RKM.
Sanja Kecman biće sahranjena u subotu 11. jula, u 13 časova na groblju u Rudaru. Porodica će saučešće primati od 11 časova, u kapeli, javio je Telegraf.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
23
05
22
58
22
47
22
33
22
24
Trenutno na programu