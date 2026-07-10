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Tuga: Preminula Sanja Kecman

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 22:02

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Туга: Преминула Сања Кецман
Foto: Društvene mreže

Višedecenijska novinarka i urednica "Jedinstva" Sanja Kecman preminula je noćas u Beogradu u 59. godini, javio je Radio Kosovska Mitrovica.

Sanja Kecman je rođena 12. januara 1968. godine, u Kosovskoj Mitrovici.

Žurnalistiku je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Cijeli radni vijek je provela u redakciji "Jedinstva" najstarijeg štampanog glasila na KiM.

Prijatelji i kolege će je pamtiti kao vrijednog, odgovornog i izrazito kreativnog autora bezbroj reportaža i članaka, kojima je ostavila dubok istoriografski trag u srpskom novinarstvu ovog podneblja, piše RKM.

Sanja Kecman biće sahranjena u subotu 11. jula, u 13 časova na groblju u Rudaru. Porodica će saučešće primati od 11 časova, u kapeli, javio je Telegraf.

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Tagovi :

Sanja Kecman

Novinar

tragedija

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