Gotovo 100.000 ljudi evakuisano u Pekingu

Autor:ATV redakcija
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Gotovo 100.000 ljudi evakuisano je iz područja sklonih poplavama u kineskoj prijestonici Pekingu usred obilnih kiša koje je donio tajfun "Bavi", saopštila je gradska vlada.
"Ukupno 36.279 domaćinstava i 95.657 ljudi evakuisano je širom grada zbog obilnih kiša", navodi se u saopštenju.
Grad je u prosjeku zabilježio 12 milimetara kiše. Okrug Pingu zabilježio je 164 milimetra, dok je najveći intenzitet padavina na sat registrovan u okrugu Mijun, sa 64,6 milimetara na čas.
Dopisnik RIA Novosti izvjestio je da nije bilo većih poplava u centru Pekinga.
Velike lokve su se formirale na nekim putevima nakon što drenažni sistemi nisu uspjeli brzo da apsorbuju velike količine kišnice.
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Sela i mali gradovi na obodu Pekinga smatraju se najranjivijima tokom ljetnje kišne sezone, jer planinski teren čini klizišta i poplave češćim.
Kinesko Ministarstvo za vanredne situacije aktiviralo je danas mehanizam za reagovanje na vanredne situacije nivoa 4 za geološke katastrofe u Pekingu i okolnoj provinciji Hebej kao odgovor na tajfun "Bavi". Očekuje se da će dijelovi Pekinga i Hebeja imati 300-350 milimetara kiše do ponedjeljka, 13. jula, prenosi Srna.
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