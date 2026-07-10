Gotovo 100.000 ljudi evakuisano u Pekingu

Gotovo 100.000 ljudi evakuisano je iz područja sklonih poplavama u kineskoj prijestonici Pekingu usred obilnih kiša koje je donio tajfun "Bavi", saopštila je gradska vlada.

"Ukupno 36.279 domaćinstava i 95.657 ljudi evakuisano je širom grada zbog obilnih kiša", navodi se u saopštenju.

Grad je u prosjeku zabilježio 12 milimetara kiše. Okrug Pingu zabilježio je 164 milimetra, dok je najveći intenzitet padavina na sat registrovan u okrugu Mijun, sa 64,6 milimetara na čas.

Dopisnik RIA Novosti izvjestio je da nije bilo većih poplava u centru Pekinga.

Velike lokve su se formirale na nekim putevima nakon što drenažni sistemi nisu uspjeli brzo da apsorbuju velike količine kišnice.

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Sela i mali gradovi na obodu Pekinga smatraju se najranjivijima tokom ljetnje kišne sezone, jer planinski teren čini klizišta i poplave češćim.

Kinesko Ministarstvo za vanredne situacije aktiviralo je danas mehanizam za reagovanje na vanredne situacije nivoa 4 za geološke katastrofe u Pekingu i okolnoj provinciji Hebej kao odgovor na tajfun "Bavi". Očekuje se da će dijelovi Pekinga i Hebeja imati 300-350 milimetara kiše do ponedjeljka, 13. jula, prenosi Srna.