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Horor u Kini: Odron zatrpao najmanje 33 osobe

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 08:15

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Хитна помоћ
Foto: Mikhail Nilov / Pexels

Najmanje 33 osobe zatrpane su u odronu u naselju u kineskoj provinciji Gansu, ali je 17 njih spaseno, prenosi Sinhua.

Više ljudi i dalje se vodi kao nestalo. U toku su opsežne operacije potrage i spasavanja.

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Tagovi :

Kina

odron

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