Horor u Kini: Odron zatrpao najmanje 33 osobe

Najmanje 33 osobe zatrpane su u odronu u naselju u kineskoj provinciji Gansu, ali je 17 njih spaseno, prenosi Sinhua.

Više ljudi i dalje se vodi kao nestalo. U toku su opsežne operacije potrage i spasavanja.

Svijet Prevrnuo se putnički autobus, povrijeđena 41 osoba: Nesreća u Turskoj

Nesreća se dogodila u selu nedaleko od grada Longnana, nešto prije 7 časova ujutru po lokalnom vremenu.