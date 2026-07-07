Horor u Kini: Odron zatrpao najmanje 33 osobe

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 33 osobe zatrpane su u odronu u naselju u kineskoj provinciji Gansu, ali je 17 njih spaseno, prenosi Sinhua.
Više ljudi i dalje se vodi kao nestalo. U toku su opsežne operacije potrage i spasavanja.
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