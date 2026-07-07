Ruski astrolozi prognoziraju: Ova dva znaka dobijaju novac u julu

Jul 2026. godine mogao bi da bude posebno povoljan kada su finansije u pitanju, tvrde astrolozi.

Prema njihovim prognozama, pojedine horoskopske znakove očekuju nove poslovne prilike, povećanje prihoda ili iznenadni novčani dobici, pa bi ovaj period mogli da iskoriste za ostvarenje važnih finansijskih ciljeva.

Prema prognozama astrologa, dva horoskopska znaka imaće priliku da poboljšaju materijalnu situaciju, ostvare dodatnu zaradu ili dobiju poslovnu ponudu koja bi mogla da im promeni život. Evo ko su srećnici...

Ovan

Za Ovnove bi jul mogao da donese brojne promjene na poslovnom planu. Astrolozi smatraju da je ovo period u kojem bi mogli da se otvore novi izvori prihoda, da se pojave zanimljive poslovne ponude ili čak prilika za povećanje plate.

Međutim, uspjeh neće doći sam od sebe. Potrebno je da pokažu inicijativu i naprave prvi korak. Ako već neko vrijeme razmišljate o razgovoru sa nadređenima, promjeni posla ili pokretanju sopstvenog biznisa, upravo bi jul mogao da bude pravi trenutak za to.

Blizanci

Pred Blizancima je dinamičan mjesec u kojem bi mogli da ostvare finansijsku dobit. Mogući su uspješni poslovni dogovori, isplative kupovine ili neočekivani priliv novca. Pojedini pripadnici ovog znaka mogli bi da dobiju bonus, naplate stari dug ili pronađu bolje plaćen posao.

Ipak, zajedno sa većim prihodima mogli bi da porastu i troškovi. Zato astrolozi savetuju Blizance da ne troše novac impulsivno, već da unaprijed naprave plan i odrede prioritete, kako bi što bolje iskoristili povoljan finansijski period, prenosi Žena.blic.