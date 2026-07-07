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Horoskop za utorak: Jedan znak danas donosi važne odluke

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 07:02

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Хороскоп
Foto: pexels/Jean Neves

Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Dan je povoljan za donošenje važnih odluka i završetak poslova. Partner će imati razumijevanja za vaše obaveze, dok slobodni mogu započeti zanimljiv razgovor sa novom osobom. Izbjegavajte stres.

Bik

Poslovne okolnosti ići će vam naruku ako ostanete smireni. Voljena osoba će vas obradovati znakom pažnje, a slobodni bi mogli upoznati nekoga preko prijatelja. Unosite više vode.

Blizanci

Bićete puni ideja i lako ćete privući pažnju okruženja. U ljubavi vas očekuje prijatna atmosfera, dok slobodni mogu ostvariti novo poznanstvo na neobičnom mjestu. Odvojite vrijeme za odmor.

Rak

Neko će cijeniti vaš trud i ukazati vam novu priliku. Partner će poželjeti više zajedničkog vremena, a slobodni bi mogli dobiti poruku koja će ih obradovati. Pazite na ishranu.

Lav

Samopouzdanje će vam pomoći da riješite jedan važan zadatak. Voljena osoba će vas iznenaditi lijepim prijedlogom, dok slobodni mogu privući pažnju osobe koja im se dopada. Više se krećite.

Djevica

Dan je dobar za sređivanje obaveza koje ste odlagali. Partner će cijeniti vašu iskrenost, a slobodni mogu započeti zanimljivo dopisivanje. Izbjegavajte pretjerano naprezanje.

Vaga

Očekuje vas uspješna saradnja i povoljan dogovor. Voljena osoba će unijeti više romantike u vaš odnos, a slobodni bi mogli upoznati nekoga ko će im odmah privući pažnju. Moguća glavobolja.

Škorpija

Bićete odlučni i spremni da preuzmete inicijativu. Partner će pokazati koliko mu značite, dok slobodni mogu doživjeti zanimljiv susret tokom dana. Pazite na vrat i leđa.

Strijelac

Pred vama je dan ispunjen korisnim kontaktima i dobrim vijestima. Voljena osoba će vas podržati u važnom planu, a slobodni mogu upoznati osobu sličnih interesovanja. Izbjegavajte tešku hranu.

Jarac

Vaš trud će konačno doći do izražaja i donijeti dobre rezultate. Partner će imati strpljenja za vaše obaveze, a slobodni mogu započeti novu simpatiju. Pazite na pravilno držanje.

Vodolija

Kreativnost će vam pomoći da lakše riješite izazove. U ljubavi vas očekuju iskreni razgovori, dok slobodni mogu upoznati osobu koja će ih zainteresovati na prvi pogled. Mogući problemi sa probavom.

Ribe

Dobra organizacija donijeće vam osjećaj zadovoljstva i mira. Partner će biti pažljiv i spreman na kompromis, a slobodni mogu ostvariti novi kontakt koji obećava. Unosite više vitamina.

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