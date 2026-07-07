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Horor u Skoplju: Dječaka krvnički pretukli, po isjekli nožem

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 07:56

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Хорор у Скопљу: Дјечака крвнички претукли, по исјекли ножем
Foto: Unsplash

Javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Skoplju u ponedeljak je podnio predlog sudiji za pokretanje postupka u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju za određivanje mjera predostrožnosti za tri osobe osumnjičene da su počinile nasilje nad detetom (14).

Prema prvim nalazima, osumnjičeni su 22. juna udarali maloljetnika pesnicama i nogama i nanijeli su mu posjekotine po tijelu nožem.

Predložene mjere obuhvataju - zabranu napuštanja prebivališta ili mesta stanovanja, obavezu periodičnog javljanja određenom službenom licu ili nadležnom državnom organu, privremeno oduzimanje putne ili druge isprave za prelazak državne granice, zabranu posećivanja mesta gdje se dogodilo krivično djelo, zabranu približavanja ili uspostavljanja bilo kakvog kontakta sa oštećenim djetetom i njegovim roditeljima.

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U međuvremenu, nastavlja se vršenje veštačenja pronađenih tragova i preduzimaju se druge radnje radi prikupljanja dokaza. prenosi Kurir.

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Nasilje

vršnjačko nasilje

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