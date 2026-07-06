Ilidža: Maloljetnik pao sa električnog trotineta i zadobio povrede opasne po život

Foto: Biekir Litovchenko/Pexels

Policijska uprava Ilidža je juče obavještena da je na autobuskom stajalištu u ulici Džemala Bijedića povrijeđena jedna osoba usljed pada sa električnog trotineta.

Izlaskom na teren, policijski službenici su zatekli povrijeđenu maloljetnu osobu i ekipu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo. Banja Luka „BinBin“ ugrožava bezbjednost u Banjaluci? Grad ćuti, evo šta kaže struka Ljekar Kliničkog centra u Sarajevu konstatovao je da je maloljetna osoba zadobila teške tjelesne povrede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju. Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, prenosi Kliks

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.