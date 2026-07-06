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Ilidža: Maloljetnik pao sa električnog trotineta i zadobio povrede opasne po život

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 17:13

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Pет електричних trotineta уредно поређани напољу, спремни за изнајмљивање.
Foto: Biekir Litovchenko/Pexels

Policijska uprava Ilidža je juče obavještena da je na autobuskom stajalištu u ulici Džemala Bijedića povrijeđena jedna osoba usljed pada sa električnog trotineta.

Izlaskom na teren, policijski službenici su zatekli povrijeđenu maloljetnu osobu i ekipu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.

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Ljekar Kliničkog centra u Sarajevu konstatovao je da je maloljetna osoba zadobila teške tjelesne povrede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju.

Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, prenosi Kliks

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Tagovi :

električni trotinet

ljekari

medicinska pomoć

Ilidža

Policija

MUP KS

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