Ilidža: Maloljetnik pao sa električnog trotineta i zadobio povrede opasne po život

Autor:ATV redakcija
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Policijska uprava Ilidža je juče obavještena da je na autobuskom stajalištu u ulici Džemala Bijedića povrijeđena jedna osoba usljed pada sa električnog trotineta.
Izlaskom na teren, policijski službenici su zatekli povrijeđenu maloljetnu osobu i ekipu Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo.
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Ljekar Kliničkog centra u Sarajevu konstatovao je da je maloljetna osoba zadobila teške tjelesne povrede opasne po život te je zadržana na daljem liječenju.
Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, prenosi Kliks
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