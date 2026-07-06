Logo

Pijani Nijemac hodao go šetalištem pa bježao od policije

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 16:46

Komentari:

0
Ротација полиције Републике Српске
Foto: ATV

Dvadesetčetvorogodišnji njemački državljanin uhapšen je u nedjelju uveče u Viru nakon što ga je policija zatekla potpuno golog kako šeta.

Mladić, koji je bio pod uticajem alkohola, pokušao je da pobjegne od policije, ali je ubrzo uhvaćen i odveden u Prekršajni sud, javila je Zadarska policija.

Noćna šetnja bez odjeće

Incident se dogodio u nedjelju, 5. jula, oko 2 sata ujutru, kada su policajci Policijske stanice Zadar sa postajom Nin uočili muškarca kako šeta šetalištem u Viru bez odjeće.

Pokušaj bjekstva i hapšenje

Kada su mu policajci prišli sa namerom da utvrde njegov identitet, muškarac je pobjegao. Policijski službenici su ga ubrzo sustigli, uhapsili i priveli u službene prostorije. Utvrđeno je da kod sebe nije imao nikakva lična dokumenta, a naknadnim proverama je potvrđen njegov identitet.

Izveden pred sud

U policijskoj stanici, alkotestom je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu dvadesetčetvorogodišnjaka. On je priveden u Prekršajno odjeljenje Opštinskog suda u Zadru zbog prekršaja vređanja i omalovažavanja moralnih osjećanja građana, u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Njemačka

hapšenje

Nijemac

Hrvatska

hodao go

Komentari (0)

Pročitajte više

Акција Глобални ланац

Svijet

U velikoj akciji "Globalni lanac" uhapšeno preko 1.000 osoba

31 min

0
Лаура Пргомет

Scena

Pojavio se snimak hapšenja poznate rijaliti učesnice

3 h

0
Полиција Републике Српске

Hronika

Udario u ogradu dvorišta: Pokušao da pobjegne pa izbila tuča

6 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Troje uhapšenih u Banjaluci zbog droge

7 h

0

Više iz rubrike

Хрватски свештеник рекао да је могуће да је Хитлер у рају

Region

Hrvatski sveštenik rekao da je moguće da je Hitler u raju

27 min

0
Затвор

Region

Mladić slao dojave o bombama u škole: Sve je priznao, ide u zatvor

3 h

0
Granica Granicni prelaz Hrvatska

Region

Srbin stao u pogrešnu kolonu na granici sa Hrvatskom, odmah kažnjen

5 h

0
Пиштољ, оружје

Region

Ko je bjegunac iz Čakovca? Osuđivan u BiH, sada upucao mladiće

1 d

0

  • Najnovije

17

08

Ulaganje od 70 miliona KM u Nacionalni park "Sutjeska", planirano 150 novih radnih mjesta

17

07

Vukanović potkačio Trivićku, pozvaće pristalice da podrže Blanušu

16

46

Pijani Nijemac hodao go šetalištem pa bježao od policije

16

44

Minić: Usaglašeno 95 odsto pitanja sa socijalnim partnerima

16

42

U Francuskoj bjesne požari, evakuisano više od 10.000 ljudi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima