Pijani Nijemac hodao go šetalištem pa bježao od policije

Dvadesetčetvorogodišnji njemački državljanin uhapšen je u nedjelju uveče u Viru nakon što ga je policija zatekla potpuno golog kako šeta.

Mladić, koji je bio pod uticajem alkohola, pokušao je da pobjegne od policije, ali je ubrzo uhvaćen i odveden u Prekršajni sud, javila je Zadarska policija.

Noćna šetnja bez odjeće

Incident se dogodio u nedjelju, 5. jula, oko 2 sata ujutru, kada su policajci Policijske stanice Zadar sa postajom Nin uočili muškarca kako šeta šetalištem u Viru bez odjeće.

Pokušaj bjekstva i hapšenje

Kada su mu policajci prišli sa namerom da utvrde njegov identitet, muškarac je pobjegao. Policijski službenici su ga ubrzo sustigli, uhapsili i priveli u službene prostorije. Utvrđeno je da kod sebe nije imao nikakva lična dokumenta, a naknadnim proverama je potvrđen njegov identitet.

Izveden pred sud

U policijskoj stanici, alkotestom je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu dvadesetčetvorogodišnjaka. On je priveden u Prekršajno odjeljenje Opštinskog suda u Zadru zbog prekršaja vređanja i omalovažavanja moralnih osjećanja građana, u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira.

(indeks)