Lukašenko: Ne želimo rat, ali...

Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da se protiv njegove zemlje vodi hibridni rat koji, kako tvrdi, obuhvata ekonomski pritisak, političke i medijske kampanje, špijunažu i provokacije duž južne granice.

On je poručio da Bjelorusija ne želi sukob, ali da neće popustiti pred, kako je rekao, spoljnim pritiscima.

"Mi smo miroljubiv narod i ne želimo rat, ali se nećemo pokoriti nijednom neprijatelju", rekao je Lukašenko, prenosi bjeloruska državna agencija BelTA.

Govoreći o bezbjednosnoj situaciji u regionu, bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina optužio je Evropsku uniju da, uprkos retorici o miru, ubrzano povećava vojna izdvajanja i sprovodi militarizaciju.

"Dok licemerno tvrdi da je posvećena miru, Evropska unija otvoreno je krenula putem militarizacije, što u praksi znači NATO. Milijarde se troše na nabavku ofanzivnog naoružanja, dok se istovremeno podstiče histerija zbog navodne prijetnje sa Istoka", rekao je Lukašenko.

On je ocijenio da pojedine zapadne države ne prihvataju samostalnu politiku Bjelorusije, njeno savezništvo sa Rusijom i stav da sukob u Ukrajini treba rješavati mirnim putem.

"Određene zapadne političare jednostavno iritiraju naša samostalnost i nezavisnost, naš savez sa Rusijom i naša posvećenost mirnom rješavanju sukoba u Ukrajini", naveo je.

Lukašenko je istovremeno naglasio da Belorusija neće slati svoje vojnike da učestvuju u ratu u Ukrajini.

U oštroj poruci Zapadu, predsjednik Bjelorusije rekao je i da "nasljednike Trećeg rajha i dalje progone porazi njihovih djedova i pradjeda", dodajući da ih pokreće "neutaživa želja za osvetom".

(b92)