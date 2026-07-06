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Trampa: Mir u Ukrajini je bliži nego što se čini

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 17:09

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Амерички предсједник САД Вашингтон
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je rješenje za rat u Ukrajini "bliže nego što ljudi misle" i da će o Ukrajini razgovarati tokom sastanaka na samitu NATO-a u Turskoj ove sedmice.

Tramp je to rekao novinarima u Bijeloj kući, pred odlazak u Ankaru na dvodnevni samit NATO-a, prenosi Rojters.

Sutra u Ankari počinje dvodnevni samit NATO-a na kome će prisustvovati lideri svih 32 države članice Alijanse.

Kako su saopštile turske vlasti, lideri će tokom samita razgovarati o jačanju odvraćanja i odbrambenih kapaciteta NATO-a, evropsko-atlantskoj bezbjednosti, povećanju izdvajanja za odbranu, budućim strateškim ciljevima Alijanse, kao i o regionalnim i globalnim bezbjednosnim izazovima, prenosi Tanjug.

Na dnevnom redu samita biće riječi i o ratu u Ukrajini, kao i o razvoju situacije na južnom krilu Alijanse.

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Tagovi :

Donald Tramp

Ukrajina

Rusija

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