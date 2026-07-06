Minić i Sjaođing Ju: Svjetska banka spremna da podrži nove projekte Vlade Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić razgovarao je danas u Banjaluci sa delegacijom Svjetske banke, koju je predvodila regionalna direktorica Svjetske banke za Zapadni Balkan Sjaoćing Ju (Xiaoqing Yu).

Na sastanku je konstatovana veoma dobra saradnja Vlade Republike Srpske i Svjetske banke, te je izraženo uvjerenje da će partnerski odnosi biti nastavljeni s istim uspjehom i u narednom vremenu.

Detaljno je razgovarano o trenutnom statusu i dinamici realizacije zajedničkih projekata, sa posebnim akcentom na projekte iz oblasti: poljoprivrede, transporta i putne infrastrukture, energetike, te upravljanja vodosnabdijevanjem i kanalizacionom mrežom.

Regionalna direktorica Sjaoćing Ju je zahvalila premijeru Miniću na predanom angažmanu i poručila da je Svjetska banka na raspolaganju Vladi Republike Srpske u budućim projektima.

Istakla je da je ova finansijska organizacija spremna da pruži stručnu i finansijsku podršku Vladi za projekte iz oblasti digitalizacije javnih službi, ali i za sve druge projekte koji su od značaja za dalji ekonomski i privredni razvoj, saopšteno je iz Vlade nakon sastanka.