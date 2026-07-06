FIFA pomilovala Baloguna nakon crvenog kartona: U priču se uključila i Bijela kuća

Odluka FIFA da ukine suspenziju Folarinu Balogunu izazvala je lavinu reakcija i otvorila pitanje koje je daleko šire od jedne utakmice i jednog crvenog kartona.

Naime, dvije stvari mogu istovremeno biti istinite. Sasvim je razumljivo, možda čak i prirodno, da navijači fudbalske reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država smatraju da je ono što se dogodilo Balogunu nevjerovatno dobro za njihov tim, ali istovremeno i veoma loše za sport.

Ti stavovi ne moraju da se međusobno isključuju.

Može se smatrati da Balogun uopšte nije zaslužio crveni karton nakon sudara sa defanzivcem Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala. Na isti zaključak ukazivali su brojni sadašnji i bivši igrači, ali i sudije, koji su tvrdili da je video-pomoćni sudija (VAR – Video Assistant Referee) pretjerao već samim pozivom glavnom arbitru da pogleda snimak.

Crveni karton Balogunu

Moguće je i da je korišćenje usporenog snimka u VAR proceduri učinilo da jedan bezazlen trenutak izgleda daleko nasilnije nego što je zaista bio.

Istovremeno, može se osjetiti i određeno zadovoljstvo što je sportska nepravda ovoga puta ispravljena na vrijeme, umjesto da sve završi jednim od onih naknadnih izvinjenja koja lige i savezi često objavljuju tek nakon što priznaju grešku.

Takva saopštenja obično ne mijenjaju ništa, osim što oštećeni tim i njegovi navijači ostaju sa još gorim osjećajem zbog načina na koji su izgubili.

Ipak, mnogo toga u ovom slučaju ostavlja gorak ukus

Čak i uz takav stav, teško je ignorisati činjenicu da mnogo toga u cijeloj situaciji jednostavno ne djeluje dobro.

Jedini dio opširnog saopštenja Belgijskog fudbalskog saveza koji je zvučao neuvjerljivo jeste tvrdnja da su bili „zapanjeni“ odlukom FIFA.

Fudbal Nova izjava Ibrahimovića će razbjesniti BiH

Razlog je jednostavan – ovakvo postupanje nije nepoznato kada je riječ o svjetskoj fudbalskoj organizaciji, koja često ostavlja utisak da odluke donosi u hodu, uz vrlo malo ili gotovo nimalo informacija o samom procesu.

Nakon što je Balogun dobio crveni karton, čelnici FIFA jasno su rekli novinarima da Sjedinjene Američke Države nemaju mogućnost žalbe na automatsku suspenziju od jedne utakmice.

Američki fudbalski savez takođe je poručio da nema namjeru da se žali, osim ukoliko kazna ne bude produžena na više od jednog meča.

Fudbal EUFA žestoko udarila na FIFA: Prešli ste crvenu liniju

Čak i kada je sudijska odluka loša, takve stvari se u fudbalu dešavaju. I sam Balogun je to priznao kada je, na izuzetno dostojanstven način, izrazio neslaganje sa odlukom. Zbog takvog nastupa zaslužio je brojne pohvale.

Ali, ipak, postojala je komunikacija iza kulisa.

Bijela kuća kontaktirala FIFA

Prema navodima Ej-Bi-Si njuza (ABC News), Bijela kuća kontaktirala je zvaničnike FIFA.

Čak i ako je to bilo samo nastojanje američke administracije da podrži nacionalni tim koji je u tom trenutku zaokupio pažnju zemlje, nije teško razumjeti kako sve to izgleda onima koji ne navijaju za američku reprezentaciju.

Predsjednik FIFA Đani Infantino već duže vrijeme ne krije nastojanje da pridobije naklonost američkog predsjednika Donalda Trampa.

Više od 50 evropskih lidera već je zatražilo etičku istragu protiv Infantina zbog dodjele na brzinu ustanovljene „FIFA nagrade za mir“ Trampu, pozivajući se na princip političke neutralnosti koji FIFA godinama ističe.

U takvim okolnostima, iznenadno ukidanje kazne Balogunu samo dodatno pojačava utisak o favorizovanju.

Opravdano ili ne, takav utisak sada baca sjenku i na ono što bi američka reprezentacija tek mogla da ostvari.

Šta ako Balogun u ponedjeljak postigne pobjedonosni gol protiv Belgije? Kako će ostatak svijeta pamtiti taj trenutak?

Radost navijača i nelagoda fudbalskog svijeta

Američka reprezentacija i njeni navijači oduševljeni su činjenicom da njihov najbolji strijelac može da igra u onome što je gotovo sigurno najveća utakmica u istoriji tog nacionalnog tima.

Oni nemaju razloga da se izvinjavaju zbog toga što se tako osjećaju. Imaju pravo da u ponedjeljak navijaju za Baloguna koliko god dugo i glasno žele.

Svaki navijač bilo kojeg tima, bilo gdje u svijetu, vjerovatno bi postupio isto kada bi se nešto slično dogodilo njegovom najboljem napadaču.

Fudbal Prije Mundijala tražio novi klub u drugoj ligi preko Instagrama, sada ima 27 miliona pratilaca!

Trenuci sa Svjetskog prvenstva ne dolaze svaki dan i američki navijači imaju pravo da u njima uživaju.

S druge strane, brojni fudbaleri, treneri, ljudi koji rade u fudbalu, ali i oni koji taj sport jednostavno vole, zgroženi su.

Zbog nedostatka transparentnosti. Zbog mogućnosti pristrasnosti. Zbog presedana koji se stvara. Zbog mogućnosti da je nešto veće i politički važnije uticalo na ono što je trebalo da bude odlučeno na terenu.

Za američke navijače koji istovremeno vole svoju reprezentaciju i poštuju integritet sporta, sve ovo predstavlja neprijatan paradoks – mješavinu radosti i snažnog osjećaja nelagode.

Drugim riječima, kada utakmica počne u ponedjeljak i Balogun bude na terenu, možda će djelovati potpuno ispravno što igra.

A istovremeno će postojati osjećaj da u cijeloj priči nešto ipak nije u redu.