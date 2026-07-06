Nejmar: Pokušao sam, sada je kraj

Jedan od najboljih brazilskih fudbalera svih vremena Nejmar saopštio je da završava reprezentativnu karijeru nakon što je Brazil poražen od Norveške rezultatom 2:1 u osmini finala Svjetskog prvenstva 2026. godine.

Emotivni 34-godišnji napadač nakon posljednjeg sudijskog zvižduka nije mogao sakriti suze, a potom je novinarima poručio: "Pokušao sam. Pokušao sam. Ovd‌je je sve počelo i ovd‌je se završilo. Sada je kraj."

Oproštaj obilježio gol iz penala

Nejmar je u svom posljednjem nastupu za reprezentaciju postigao jedini pogodak Brazila, realizovavši jedanaesterac u desetom minutu sudijske nadoknade, ali ni to nije bilo dovoljno da spriječi eliminaciju petostrukog svjetskog prvaka.

Vinícius dándole un beso a Neymar y tratando de animarlo.



Durísimo 💔pic.twitter.com/CbTEqUaqLD — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) July 5, 2026

Norveška je ovom pobjedom prvi put u istoriji izborila plasman u četvrtfinale Mundijala, dok je za Brazil završen još jedan pokušaj osvajanja prve svjetske titule još od 2002. godine.

Rekorder "Selesaa" i kraj jedne ere

Nejmar reprezentativnu karijeru završava kao najbolji strijelac u istoriji Brazila, sa 80 golova u 130 nastupa.

Za seniorsku reprezentaciju debitovao je 2010. godine, a tokom bogate karijere osvojio je i olimpijsko zlato u Rio de Žaneiru 2016. godine.

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Zbog problema s povredama na ovom Svjetskom prvenstvu odigrao je samo dvije utakmice u punom obimu, što je dodatno ograničilo njegov doprinos ekipi.

Kapiten i navijači uz Nejmara

Kapiten Brazila Markinjos nakon utakmice pozvao je navijače da pruže podršku novoj generaciji fudbalera koja će preuzeti teret u narednom ciklusu.

"Molimo ljude da imaju strpljenja s novom generacijom i da ih podrže od samog početka", rekao je Markinjos, nagovještavajući početak nove ere brazilskog fudbala, prenose Nezavisne novine.