Sjajna vijest za navijače: Evo gdje je prenos utakmice Borac - Levski

Fudbaleri Borca će u utorak igrati prvi meč prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Rival će biti bugarski Levski.

Pred ekipom Vinka Marinovića je težak zadatak da izbace šampiona Bugarske.

Očekuje se da će imati veliku podršku na Gradskom stadionu u Banjaluci, posebno nakon spektakularne proslave stotog rođendana kluba.

Inače osim Arene Sport, ovaj duel će prenositi i RTRS. Utakmica se igra u utorak s početkom u 20.30 sati.