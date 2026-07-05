Logo
Large banner

FBI zaplijenio više od 600 dronova tokom Mundijala

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 09:02

Komentari:

0
ФБИ заплијенио више од 600 дронова током Мундијала
Foto: Pixabay

Od početka Svjetskog prvenstva u fudbalu u gradovima domaćinima u Sjedinjenim Državama zaplijenjeno je više od 600 dronova, saopštio je američki Federalni istražni biro.

"Zahvaljujući koordinaciji bez presedana između službi za sprovođenje zakona, FBI i partneri iz Ministarstva unutrašnje bezbjednosti zaplijenili su više od 600 dronova koji su letjeli u zabranjenom vazdušnom prostoru u svih 11 američkih gradova domaćina od početka turnira", naveo je FBI na Iksu.

Prvi put Svjetsko prvenstvo održava se sa 48 reprezentacija u tri zemlje - Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Turnir će trajati do 19. jula.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Svjetsko prventsvo

Svjetsko prvenstvo u fudbalu

Mundijal 2026

dron

FBI

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Црвено свјетло на семафору за пјешаке.

Banja Luka

Kolaps u Banjaluci: Dio grada bez struje i vode, ugašeni semafori

1 h

0
Илустрација - Паре

Svijet

Nevjerovatna sreća: Dva puta dobio džekpot na istoj lutriji

1 h

0
Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.

Društvo

Evo gdje popodne stižu pljuskovi i grmljavina

1 h

0
Твоје добро јутро: Јутро по вашој мјери

Emisije

Tvoje dobro jutro: Jutro po vašoj mjeri

1 h

0

Više iz rubrike

Француски репрезентативац Килијан Мбапе након утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Парагваја и Француске у Филаделфији.

Fudbal

Francuzi u četvrtfinalu Mundijala: Mbape iz penala srušio Paragvaj

2 h

0
Канада - Мароко

Fudbal

Jedan domaćin završio sa Mundijalom: Maroko prvi četvrtfinalista

13 h

0
Фудбалери Борца на бини поводом великог јубилеја

Fudbal

Borac proslavio 100. rođendan i predstavio tim za Evropu

14 h

0
Ватромет поводом обиљежавања 100 година постојања ФК Борца

Fudbal

Pogledajte vatromet u Banjaluci: FK Borac slavi vijek postojanja

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

10

07

Krvavi obračun u Čakovcu: Pucao ispred kluba, pa pobjegao u BiH?

09

53

Neobična akcija u Prijedoru: Vatrogasci spasili dječaka iz taburea

09

45

Drama na Hvaru: Bukti veliki požar, kuće branili i kanaderi

09

35

Stevandić pitao EU za Bratunac: Šta vas sprečava da dođete?

09

29

Oprez zbog jeftine garderobe: Odjeća sa Temua i Šejna puna otrova

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner