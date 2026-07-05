FBI zaplijenio više od 600 dronova tokom Mundijala

Od početka Svjetskog prvenstva u fudbalu u gradovima domaćinima u Sjedinjenim Državama zaplijenjeno je više od 600 dronova, saopštio je američki Federalni istražni biro.

"Zahvaljujući koordinaciji bez presedana između službi za sprovođenje zakona, FBI i partneri iz Ministarstva unutrašnje bezbjednosti zaplijenili su više od 600 dronova koji su letjeli u zabranjenom vazdušnom prostoru u svih 11 američkih gradova domaćina od početka turnira", naveo je FBI na Iksu.

Due to unprecedented law enforcement coordination, this FBI and our DHS partners have seized over 600 drones from restricted airspace across all 11 U.S. host cities since the start of the FIFA World Cup tournament. pic.twitter.com/3qo03ofyXf — FBI (@FBI) July 4, 2026

Prvi put Svjetsko prvenstvo održava se sa 48 reprezentacija u tri zemlje - Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Turnir će trajati do 19. jula.