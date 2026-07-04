Pogledajte vatromet u Banjaluci: FK Borac slavi vijek postojanja

Autor:ATV redakcija
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Fudbalski klub Borac svečano proslavlja jubilej 100 godina od svog osnivanja.
Manifestacija na Trgu Krajine juče je okupila veliki broj građana i navijača koji su došli da obilježe ovaj veliki jubilej FK Borca.
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Nebo iznad Banjaluke sinoć je zasijalo u velikom vatrometu, praćenom masovnom rođendanskom bakljadom koja je stavila pečat na proslavu Borčevih prvih 100 godina.
Kako je to izgledalo, pogledajte u videu:
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