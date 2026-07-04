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Pogledajte vatromet u Banjaluci: FK Borac slavi vijek postojanja

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 09:17

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Ватромет поводом обиљежавања 100 година постојања ФК Борца
Foto: ATV

Fudbalski klub Borac svečano proslavlja jubilej 100 godina od svog osnivanja.

Manifestacija na Trgu Krajine juče je okupila veliki broj građana i navijača koji su došli da obilježe ovaj veliki jubilej FK Borca.

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Nebo iznad Banjaluke sinoć je zasijalo u velikom vatrometu, praćenom masovnom rođendanskom bakljadom koja je stavila pečat na proslavu Borčevih prvih 100 godina.

Kako je to izgledalo, pogledajte u videu:

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100 godina postojanja FK Borac

FK Borac

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