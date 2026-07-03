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Ludnica u Dalasu: Egipat penalima do osmine finala

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 22:59

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Египат - Аустралија
Foto: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Fudbalska reprezentacija Egipta plasirala se u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon što je u Dalasu savladala Australiju poslije boljeg izvođenja penala, u kojim je bilo 4:2. Prethodno je rezultat nakon produžetaka bio 1:1.

Tako je Egipat postao novi učesnik osmine finala, a tamo sada čeka pobjednika utakmice Argentina - Zelenortska Ostrva, koja počinje u ponoć.

Australijanci su bili opasniji u uvodnim minutima utakmice i Egipćane je spasila prečka u 5. minutu, kada je Volpato pogodio prečku.

Ipak, prvi do gola stiže Egipat, koji u 13. minutu preko Ašura dolazi do prednosti od 1:0. Hafez je ubacio sa desne strane, a Ašur je bio neometan ispred Bičaa te ga rutinski savladao glavom.

Nakon toga nije bilo uzbuđenja do kraja prvog poluvremena i na pauzu se otišlo s vodstvom Egipta.

Međutim, ono nije dugo trajalo u drugom poluvremenu, iako je Egipat mogao i do drugog gola već u 46. minutu. Tada je Marmuš izašao sam pred Biča, ali je šutirao pored gola.

U 55. minutu Australija poravnava na 1:1. Onil je tada ubacio sa lijeve strane, a Hanu je matirao svog golmana i donio izjednačenje Australiji.

Uslijedilo je dugo zatišje i trajalo je do sudijske nadoknade, kada Egipat propušta dvije šanse da dođe do pobjede.

Rabia je 94. minutu šutirao glavom, a Bič je sjajno odbranio, da bi minut kasnije ponovo Rabia mogao donijeti pobjedu Egiptu, ali je njegov šut nakon sjajnog dodavanja Salaha izblokiran.

Uslijedili su produžeci, u kojim nije bilo golova pa je pobjednik morao biti odlučen izvođenjem jedanaesteraca.

Sutar je promašio odmah u prvoj seriji za Australiju, dok je Saber bio siguran za vođstvo Egipta od 1:0 u raspucavanju sa bijele tačke.

U drugoj seriji su pogađali Irvin i Rabia, a u trećoj Mabil pogađa za Australiju te Salah izvodi majstorsku "panenku" i zadržava u vođstvu Egipat (3:2).

Potom je Herington promašio za Australiju i Egiptu je samo jedan gol trebao za pobjedu, a do njega je i stigao. Strijelac za konačnih 4:2 u penalima je bio Hosam Abdelmagid.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Egipat

Australija

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