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Dodik: Neka naredni vijek donese mnogo razloga Banjaluka i Srpska budu ponosne

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 22:11

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Додик: Нека наредни вијек донесе много разлога Бањалука и Српска буду поносне

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je fudbalskom klubu Borac prvi vijek postojanja, uz velike želje.

"Kao što Vrbas teče kroz Banjaluku, tako i Borac teče kroz njen identitet. Mijenjale su se države, vremena i generacije, ali je Borac ostao simbol grada i nepokolebljivog krajiškog duha", rekao je Dodik i dodao:

"Srećan ti 100. rođendan, Borče! Neka naredni vijek donese još mnogo pobjeda, trofeja i razloga da Banjaluka i Republika Srpska budu ponosne na svoj klub. Aj, Borac!".

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Milorad Dodik

FK Borac

100 godina postojanja FK Borac

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