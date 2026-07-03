Dodik: Neka naredni vijek donese mnogo razloga Banjaluka i Srpska budu ponosne

"Kao što Vrbas teče kroz Banjaluku, tako i Borac teče kroz njen identitet. Mijenjale su se države, vremena i generacije, ali je Borac ostao simbol grada i nepokolebljivog krajiškog duha", rekao je Dodik i dodao:

"Srećan ti 100. rođendan, Borče! Neka naredni vijek donese još mnogo pobjeda, trofeja i razloga da Banjaluka i Republika Srpska budu ponosne na svoj klub. Aj, Borac!".