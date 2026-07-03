Dodik: Neka naredni vijek donese mnogo razloga Banjaluka i Srpska budu ponosne

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je fudbalskom klubu Borac prvi vijek postojanja, uz velike želje.
"Kao što Vrbas teče kroz Banjaluku, tako i Borac teče kroz njen identitet. Mijenjale su se države, vremena i generacije, ali je Borac ostao simbol grada i nepokolebljivog krajiškog duha", rekao je Dodik i dodao:
"Srećan ti 100. rođendan, Borče! Neka naredni vijek donese još mnogo pobjeda, trofeja i razloga da Banjaluka i Republika Srpska budu ponosne na svoj klub. Aj, Borac!".
Kao što Vrbas teče kroz Banjaluku, tako i Borac teče kroz njen identitet. Mijenjale su se države, vremena i generacije, ali je Borac ostao simbol grada i nepokolebljivog krajiškog duha.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) July 3, 2026
Srećan ti 100. rođendan, Borče! Neka naredni vijek donese još mnogo pobjeda, trofeja i razloga da… pic.twitter.com/HlymQplOKA
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
1 h3
Fudbal
2 h0
Fudbal
6 h0
Fudbal
11 h0
Najnovije
22
39
22
36
22
21
22
20
22
12
Trenutno na programu