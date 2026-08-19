Jeziv snimak: Stotine morskih pasa napale jaro riba tik uz brod

Jezivi prizori zabilježeni su kod Venica u američkoj saveznoj državi Luizijana, gdje se grupa ribara našla usred nevjerovatnog prizora – masovnog hranjenja morskih pasa.

Ribari su krenuli u potragu za žutoperajnom tunom, ali su umjesto toga naišli na ogromno jato sitne ribe koje su napadale desetine morskih pasa.

Površina mora izgledala je kao da „ključa“. Desetine peraja probijale su vodu, dok su se predatori munjevito kretali kroz jato i pokušavali uhvatiti što više plijena.

Dilon Mej (Dillon May), koji je snimio prizor, rekao je da su u početku pomislili da se tuna nalazi neposredno ispod površine.

Ubrzo su shvatili da se nalaze usred hranidbenog ludila.

Prema njegovim riječima, morski psi su već pronašli jato sitne ribe i potisnuli ga prema njihovom brodu kako bi ga lakše napadali.

Prizor koji se rijetko viđa

Siloviti pokreti predatora toliko su uzburkali more da je voda prskala po palubi, ostavljajući ribare potpuno mokrima.

Ovakvi prizori poznati su kao „fiding frenzi“(feeding frenzy), odnosno masovno hranjenje tokom kojeg veliki broj predatora istovremeno napada koncentrisani plijen.

Sharks go into a FRENZY over bait in Louisiana pic.twitter.com/Wfw3q3RsH6 — RTVisual (@RT_Visual_on_X) August 18, 2026

Jedan od ključnih izvora hrane za predatore u ovom dijelu Meksičkog zaliva je menheden, sitna morska riba koja se kreće u velikim jatima.

Iako morski psi mogu izdržati duži period bez hrane, kada naiđu na ogromnu koncentraciju plijena njihovo ponašanje postaje znatno intenzivnije.

Velika pažnja

Snimak je zbog dramatičnih prizora brzo privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, a prizor mora prekrivenog perajima izgleda gotovo nestvarno.

Za ribare, međutim, ono što je počelo kao običan izlazak na more pretvorilo se u susret s jednim od najimpresivnijih prizora prirode – stotinama predatora koji se bore za plijen tik uz njihov brod.