Očekuje se napeta situacija sa snabdijevanjem strujom narednih nedjelja

Uporne visoke temperature i rekordno nizak vodostaj negativno utiču na proizvodnju i potrošnju električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi

Situacija sa snabdijevanjem električnom energijom u Evropskoj uniji mogla bi da bude napeta tokom narednih nedjelja zbog posljedica nedavnih toplotnih talasa, izjavio je danas evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen.

"Uporne visoke temperature i rekordno nizak vodostaj negativno utiču na proizvodnju i potrošnju električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi", napisao je Jorgensen na društvenoj mreži X, a prenio Rojters.

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On je naveo da je bezbjednost snabdijevanja električnom energijom stabilna i da trenutno nema kratkoročnih rizika po adekvatnost snabdijevanja, ali je upozorio da se očekuje da situacija ostane zategnuta u narednim nedjeljama.

Visoke temperature povećavaju potrošnju električne energije zbog intenzivnijeg korišćenja klima-uređaja, dok nizak vodostaj rijeka istovremeno otežava rad pojedinih termoelektrana i hidroelektrana i smanjuje raspoložive kapacitete za proizvodnju električne energije.

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Poseban pritisak očekuje se u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, gde su posljednjih nedelja zabilježene izuzetno visoke temperature i nepovoljni hidrološki uslovi.

Jorgensen je istakao da, uprkos trenutnim izazovima, ne postoje neposredni rizici po sigurnost snabdevanja električnom energijom u EU.