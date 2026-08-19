Logo

Očekuje se napeta situacija sa snabdijevanjem strujom narednih nedjelja

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 22:28

Komentari:

0
Стубови за струју.
Foto: ATV

Uporne visoke temperature i rekordno nizak vodostaj negativno utiču na proizvodnju i potrošnju električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi

Situacija sa snabdijevanjem električnom energijom u Evropskoj uniji mogla bi da bude napeta tokom narednih nedjelja zbog posljedica nedavnih toplotnih talasa, izjavio je danas evropski komesar za energetiku Dan Jorgensen.

"Uporne visoke temperature i rekordno nizak vodostaj negativno utiču na proizvodnju i potrošnju električne energije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi", napisao je Jorgensen na društvenoj mreži X, a prenio Rojters.

Presušuju rijeke širom Evrope

On je naveo da je bezbjednost snabdijevanja električnom energijom stabilna i da trenutno nema kratkoročnih rizika po adekvatnost snabdijevanja, ali je upozorio da se očekuje da situacija ostane zategnuta u narednim nedjeljama.

Visoke temperature povećavaju potrošnju električne energije zbog intenzivnijeg korišćenja klima-uređaja, dok nizak vodostaj rijeka istovremeno otežava rad pojedinih termoelektrana i hidroelektrana i smanjuje raspoložive kapacitete za proizvodnju električne energije.

Новак Ђоковић

Tenis

Novakova želja: Izbaci riječ “penzija” iz dokumentarca

Poseban pritisak očekuje se u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, gde su posljednjih nedelja zabilježene izuzetno visoke temperature i nepovoljni hidrološki uslovi.

Jorgensen je istakao da, uprkos trenutnim izazovima, ne postoje neposredni rizici po sigurnost snabdevanja električnom energijom u EU.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

električna energija

suša

vodostaj

rijeka

Evropska unija

Komentari (0)

Pročitajte više

Струја

Svijet

Mladića ubila struja dok je pecao: Krenuo da zabaci štap i odmah pao mrtav

2 d

0
Радник ради на стубу за струју.

Banja Luka

Danas bez struje ostaje više banjalučkih ulica

2 d

0
Струја

BiH

Nina Borić prijavila Slavena Kovačevića zbog blokade priključka struje

6 d

0
Мушкарац стоји под тушем.

Svijet

Tinejdžera na ljetovanju usmrtila struja tokom tuširanja?

6 d

0

Više iz rubrike

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас

Svijet

Dmitrijev: Međunarodni krivični sud je mrtav, samo Kaja Kalas još za to ne zna

2 h

0
Предсједник САД- Доналд Трамп маше док пјешачи од хеликоптера „Марин ван” ка авиону „Ер форс ван” у заједничкој бази Ендруз, у понедјељак, 27. јула 2026. године.

Svijet

Tramp najavljuje: Moguće dodatne sankcije!

2 h

0
Стравичан судар камиона и аутобуса, погинуле најмање 23 особе! Ужас у Бразилу

Svijet

Stravičan sudar kamiona i autobusa, poginule najmanje 23 osobe! Užas u Brazilu

2 h

0
Маск у Давосу

Svijet

Mask: AfD je jedina nada za Njemačku

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Ukrajinski anesteziolog preminuo nakon mobilizacije, rođaci ne vjeruju u nesrećan slučaj

22

41

Eksplozija sravnila kuću sa zemljom: Izvučeno tijelo muškarca!

22

37

Jeziv snimak: Stotine morskih pasa napale jaro riba tik uz brod

22

28

Očekuje se napeta situacija sa snabdijevanjem strujom narednih nedjelja

22

15

Dmitrijev: Međunarodni krivični sud je mrtav, samo Kaja Kalas još za to ne zna

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima