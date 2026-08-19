Stravičan sudar kamiona i autobusa, poginule najmanje 23 osobe! Užas u Brazilu

Na jugu Brazila došlo je do stravične nesreće u kojoj su poginule najmanje 23 osobe, a 15 je povrijeđeno kada su se sudarili kamion i autobus koji je prevozio pacijente na liječenje.

Nesreća se dogodila oko 3.30 časova po lokalnom vremenu (6.30 po srednjoevropskom vremenu) u opštini Ipiranaga, u saveznoj državi Parana.

Al menos 22 personas murieron y otras cinco resultaron heridas al chocar un autobús contra un camión de carga en una carretera a la altura del municipio de Ipiranga, en el estado de Paraná, sur de #Brasil, fronterizo con Argentina y Paraguay, informó la Policía Federal de… pic.twitter.com/iCXsYdSQjw — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 19, 2026

Prema prvim informacijama saobraćajne policije, do stravičnog sudara je došlo kada je vozač kamiona iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu, prešao u suprotnu traku i direktno se zakucao u autobus.

„Potvrđena je smrt najmanje 23 osobe. Većina žrtava nalazila se u autobusu, a među poginulima je i vozač kamiona“, navedeno je u saopštenju nadležnih institucija.

🚌 O acidente entre um micro-ônibus e uma carreta deixou 23 mortos na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga, nos Campos Gerais do Paraná. Entre as vítimas estão duas crianças, treze mulheres e oito homens.

➡️https://t.co/Y4kqGMNHYK pic.twitter.com/yAkJj3oGXL — Rádio Pampa (@radiopampapoa) August 19, 2026

Prema novim informacijama sa terena, najmanje 15 osoba zadobilo je teže tjelesne povrede i hitno su prebačeni u obližnje bolnice u regionu.

Ljekari ističu da se nekoliko pacijenata nalazi u kritičnom stanju, zbog čega se strahuje da bi broj mrtvih mogao rasti. Iako je istraga tek na početku, pretpostavlja se da su smanjena vidljivost u ranim jutarnjim satima i umor vozača kamiona doprinijeli ovoj tragediji.

𝐁𝐑𝐀𝐒𝐈𝐋: 𝐀𝐋 𝐌𝐄𝐍𝐎𝐒 𝟐𝟐 𝐏𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍𝐀𝐒 𝐌𝐔𝐄𝐑𝐄𝐍 𝐄𝐍 𝐂𝐇𝐎𝐐𝐔𝐄 𝐄𝐍𝐓𝐑𝐄 𝐂𝐀𝐌𝐈𝐎́𝐍 𝐘 𝐀𝐔𝐓𝐎𝐁𝐔́𝐒 𝐐𝐔𝐄 𝐓𝐑𝐀𝐒𝐋𝐀𝐃𝐀𝐁𝐀 𝐏𝐀𝐂𝐈𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐀 𝐇𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒



Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Al menos 22 personas murieron y otras cinco… pic.twitter.com/pyfxmxI4rf — Noticias Argentinas (@NAagencia) August 19, 2026

Autobus je pripadao zdravstvenom odjeljenju opštine Imbituva, a prevozio je pacijente na redovne preglede i terapije u medicinske centre u gradu Kuritibi. Zbog nezapamćene tragedije, lokalne vlasti u Imbituvi proglasile su trodnevnu žalost, a oformljeni su i posebni timovi za psihološku pomoć porodicama stradalih.

Ovaj tragični sudar dogodio se na izuzetno prometnom putu koji povezuje južni dio Brazila sa saveznom državom Sao Paulo, najbogatijom državom u zemlji.

Autoput je satima nakon nesreće ostao zatvoren za saobraćaj, zbog čega su se formirale višekilometarske kolone, a policija preusmjerava vozila na alternativne pravce, prenosi Kliks.