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Stravičan sudar kamiona i autobusa, poginule najmanje 23 osobe! Užas u Brazilu

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 21:52

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Стравичан судар камиона и аутобуса, погинуле најмање 23 особе! Ужас у Бразилу
Foto: X / Portal Roma News

Na jugu Brazila došlo je do stravične nesreće u kojoj su poginule najmanje 23 osobe, a 15 je povrijeđeno kada su se sudarili kamion i autobus koji je prevozio pacijente na liječenje.

Nesreća se dogodila oko 3.30 časova po lokalnom vremenu (6.30 po srednjoevropskom vremenu) u opštini Ipiranaga, u saveznoj državi Parana.

Prema prvim informacijama saobraćajne policije, do stravičnog sudara je došlo kada je vozač kamiona iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu, prešao u suprotnu traku i direktno se zakucao u autobus.

„Potvrđena je smrt najmanje 23 osobe. Većina žrtava nalazila se u autobusu, a među poginulima je i vozač kamiona“, navedeno je u saopštenju nadležnih institucija.

Prema novim informacijama sa terena, najmanje 15 osoba zadobilo je teže tjelesne povrede i hitno su prebačeni u obližnje bolnice u regionu.

Ljekari ističu da se nekoliko pacijenata nalazi u kritičnom stanju, zbog čega se strahuje da bi broj mrtvih mogao rasti. Iako je istraga tek na početku, pretpostavlja se da su smanjena vidljivost u ranim jutarnjim satima i umor vozača kamiona doprinijeli ovoj tragediji.

Autobus je pripadao zdravstvenom odjeljenju opštine Imbituva, a prevozio je pacijente na redovne preglede i terapije u medicinske centre u gradu Kuritibi. Zbog nezapamćene tragedije, lokalne vlasti u Imbituvi proglasile su trodnevnu žalost, a oformljeni su i posebni timovi za psihološku pomoć porodicama stradalih.

Ovaj tragični sudar dogodio se na izuzetno prometnom putu koji povezuje južni dio Brazila sa saveznom državom Sao Paulo, najbogatijom državom u zemlji.

Autoput je satima nakon nesreće ostao zatvoren za saobraćaj, zbog čega su se formirale višekilometarske kolone, a policija preusmjerava vozila na alternativne pravce, prenosi Kliks.

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