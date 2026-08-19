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Mask: AfD je jedina nada za Njemačku

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 21:39

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Маск у Давосу
Foto: Tanjug / AP / Markus Schreiber

Američki preduzetnik Ilon Mask izjavio je da je opoziciona stranka Alternativa za Njemačku /AfD/ jedina nada za tu zemlju.

"AfD je jedina nada za Njemačku", napisao je Mask na "Iksu".

U septembru će se održati pokrajinski izbori u Berlinu, kao i u pokrajinama Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Zapadna Pomeranija u kojima je AfD favorit.

Nedavno istraživanje instituta "Forsa" pokazuje da AfD vodi na anketama popularnosti u većini Njemačke, dobivši sedam posto veću podršku od koalicije Hrišćansko-demokratske unije i Hrišćansko-socijalne unije, koja je trenutno na vlasti, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ilon Mask

AfD

Njemačka

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