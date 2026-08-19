Mask: AfD je jedina nada za Njemačku

Autor:ATV redakcija
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Američki preduzetnik Ilon Mask izjavio je da je opoziciona stranka Alternativa za Njemačku /AfD/ jedina nada za tu zemlju.
"AfD je jedina nada za Njemačku", napisao je Mask na "Iksu".
U septembru će se održati pokrajinski izbori u Berlinu, kao i u pokrajinama Saksonija-Anhalt i Meklenburg-Zapadna Pomeranija u kojima je AfD favorit.
Nedavno istraživanje instituta "Forsa" pokazuje da AfD vodi na anketama popularnosti u većini Njemačke, dobivši sedam posto veću podršku od koalicije Hrišćansko-demokratske unije i Hrišćansko-socijalne unije, koja je trenutno na vlasti, prenosi Srna.
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