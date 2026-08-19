EVRO se u potpunosti mijenja, stižu neprepoznatljive novčanice

Evropska centralna banka (ECB) priprema prvi potpuni redizajn novčanica evra, ali istovremeno šalje jasnu poruku da gotovina ne odlazi u prošlost uprkos sve raširenijem bezgotovinskom plaćanju i planovima za digitalni evro. Cilj je stvoriti novčanice koje će građanima biti bliže i koje će imati naprednije bezbjednosne karakteristike, piše Juronjuz.

Prvi potpuni redizajn evra

ECB je u julu predstavila prijedloge za nove novčanice, što je prvi put da se uvodi tako velika vizuelna promjena.

"U toku je prvi potpuni vizuelni redizajn novčanica evra. Uvodimo nove teme i motive jer želimo buduće novčanice još više približiti građanima Evrope", izjavila je Doris Šneberger (Doris Schneeberger), direktorica Odjeljenja za novčanice u ECB-u.

Novi izgled Evropska centralna banka

U užem izboru su dvije teme: evropska kultura i bogatstvo prirode. Prva opcija uključuje prikaze osoba koje su obilježile evropsku istoriju umjetnosti, muzike i nauke, dok se druga fokusira na prirodna bogatstva.

ECB je pokrenula javno savjetovanje kako bi građani učestvovali u odabiru konačnog rješenja, a pobjednički dizajn biće objavljen u decembru ove godine. Šneberger je potvrdila da su u anketi već učestvovali milioni Evropljana. Ipak, proći će još nekoliko godina prije nego što nove novčanice uđu u opticaj. Izvor iz bankarskog sektora za Juronjuz rekao je da se to ne očekuje prije 2029. godine.

Hoće li gotovina nestati?

Odluku o redizajnu Šneberger je uporedila sa obnovom kuće.

"Niko ne bi renovirao kuću koju planira uskoro srušiti", rekla je.

Dok se plaćanja sve više digitalizuju, ECB ovim potezom želi ojačati ulogu novčanica kao glavnog oblika javnog novca dostupnog građanima.

Javni novac izdaje centralna banka i obuhvata fizičku gotovinu – novčanice i kovanice – te rezerve komercijalnih banaka. Naziva se javnim jer za njega garantuje javna vlast. S druge strane, privatni novac stvaraju komercijalne banke, a uglavnom se radi o depozitima na računima koje koristimo za bankovne transfere i plaćanja karticama.

Digitalni evro kao dopuna, ne zamjena

ECB istovremeno radi na uvođenju digitalnog evra, elektronskog oblika javnog novca koji bi mogao postati dostupan od 2029. godine. Banka pritom nastoji ispraviti netačne tvrdnje da će digitalna valuta u potpunosti zamijeniti gotovinu.

Društvo Novčanice od 50 i 100 maraka više neće izgledati ovako

"Naš cilj je osigurati da plaćanje javnim novcem uvijek bude opcija, bilo gotovinom ili digitalnim evrom. Digitalni evro bi dopunjavao gotovinu, a ne bi je zamijenio. Svi Evropljani i dalje će imati slobodu izbora – plaćanje gotovinom, digitalnim evrom ili nekim drugim sredstvom", poručila je Šneberger.

Dosad samo jedan redizajn

Novčanice evra dosad su značajnije promijenjene samo jednom. Od prvog izdanja 2002. godine tema je bila "Doba i stilovi", simbolizovana apstraktnim prozorima, vratima i mostovima.

"Iako su osvježene serijom 'Evropa', koja je izlazila od 2013. do 2019. godine, opšti vizuelni pristup ostao je sličan", objasnila je Šneberger.

Sadašnje novčanice prikazuju spomenike koji ne postoje u stvarnosti. Novi dizajn to želi promijeniti i uvesti motive sa kojima se Evropljani svih generacija mogu poistovjetiti.

"Ovim prijedlozima dizajna dobijamo priliku učiniti novčanice bližim ljudima jer će prikazivati stvarne osobe, ptice i građevine", zaključila je direktorica ECB-a.