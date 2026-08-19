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Medvjed odvukao djevojku iz šatora dok je spavala sa vjerenikom: Tijelo pronađeno zakopano

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 17:58

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Медвјед одвукао дјевојку из шатора док је спавала са вјереником: Тијело пронађено закопано
Foto: Printscreen

Snežana Koroljova (29), ruska državljanka i radnica Ministarstva za vanredne situacije, stradala je nakon napada medvjeda dok je kampovala u selu Arti­baš u ruskoj pokrajini Altaj.

Koroljovu je medvjed, prema lokalnim izvještajima, izvukao iz šatora dok je spavala sa zaručnikom. Zvijer je oko jedan sat poslije ponoći rastrgala šator, zgrabila ženu i odvukla je u šumu.

Nakon napada, medvjed je tijelo odvukao preko rijeke Bije, gd‌je ga je navodno pokušao zakopati. Ostaci su kasnije pronađeni na mjestu gd‌je je životinja zakopala tijelo.

Lovočuvari i policija pokušali su otjerati medvjeda pucanjem u vazduh, ali životinja nije reagovala. Prema dostupnim informacijama, zbog ograničenja upotrebe vatrenog oružja u naseljenom području nisu smjeli pucati direktno na njega.

"Nije je htio pustiti i odvukao ju je preko rijeke. Užasno je. Njen je dečko u šoku. Tek ju je bio zaprosio", rekla je svjedok Alina.

Stravičan napad u kampu

Posebno je jeziv podatak da su se i drugi kamperi iste noći našli u neposrednoj blizini medvjeda. Jedna žena uspjela je izbjeći napad nakon što se, prema riječima njene sestre, licem u lice susrela sa životinjom.

"Našle smo se licem u lice s njim. Sestra je pala i, puzeći po tlu, uvukla se u kolibu", ispričala je žena.

Mještani tvrde da područjem redovno luta oko 20 medvjeda, dok lokalni izvještaji navode da je životinja koja je napala Koroljovu i dalje na slobodi.

U mjestu je zbog opasnosti proglašeno desetodnevno stanje pripravnosti.

Strah među mještanima

Predstavnik Društva lovaca i ribolovaca okruga Majminski upozorio je da bi smanjen broj dana predviđenih za lov mogao biti jedan od razloga povećanog broja susreta ljudi i medvjeda.

"Lov se provodi rijetko, medvjedi se razmnožavaju, a hrane je malo, nedostaje orašastih plodova, pa jednostavno izlaze u potragu za ljudima kada su gladni", rekao je.

Tragedija je izazvala strah među mještanima i kamperima, posebno zbog činjenice da se opasna životinja još uvijek kreće slobodno u blizini naseljenih i turističkih područja, piše Altapress

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Tagovi :

Medvjed

Rusija

nesreća

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