Danska prvi put poslala regrute na Grenland

Danska je prvi put u svojoj modernoj istoriji rasporedila regrute na Grenland, koji je njena autonomna prekomorska teritorija, saopštilo je dansko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da je prvi dio regruta iz Šlezvigskog pješadijskog puka stigao u glavni grad Grenlanda, Nuk početkom avgusta, odakle su raspoređeni na više lokacija u pravcu Kangerlusuaka, na jugozapadu zemlje, gdje obavljaju operativne dužnosti u okviru vježbe "Arktička izdržljivost", prenosi časopis Arktik tudej.

Kako je saopšteno, danski regruti koji su upućeni na Grenland su među prvima koji služe produženi vojni rok, od 11 mjeseci, i prvi put su dobili operativne zadatke tokom vježbe.

Dansko Ministarstvo odbrane navodi i da će Kopenhagen nastaviti i proširiti svoje vojno prisustvo i aktivnosti na Arktiku i sjevernom Atlantiku do kraja godine, zajedno sa nekoliko saveznika NATO-a, kao i da će avioni, brodovi i vojnici biti prisutni u i oko Grenlanda u povećanom broju u narednom periodu.