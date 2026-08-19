Rekao da ide da ubije suprugu, pa pobjegao iz zatvora

Autor:ATV redakcija
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Zatvorenik koji je radio van zatvora u rumunskom gradu Baja Mareu pobjegao je iz zatvora. Navodno je prethodno rekao drugim zatvorenicima da ide da ubije suprugu.
"Pobjegao je sa radnog mjesta u školi Liceul Rakovica oko 13.30", precizirao je Norbert Borgjoš, predstavnik zatvora u Baja Mareu.
Prema navodima istog izvora, begunac je u razgovoru sa drugim zatvorenicima navodno rekao da "ide kući da ubije suprugu".
Njegova supruga je takođe navela da se u utorak tokom dana telefonom posvađala sa njim, jer on navodno četiri mjeseca nije vidio svoju djecu.
Prema riječima predstavnika zatvora u Baja Mareu, begunac je u trenutku bekstva nosio crnu majicu i tamnoljubičaste pantalone, kratko je ošišan i ima bradu.
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