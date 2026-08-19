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Rekao da ide da ubije suprugu, pa pobjegao iz zatvora

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 15:48

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Zatvorenik koji je radio van zatvora u rumunskom gradu Baja Mareu pobjegao je iz zatvora. Navodno je prethodno rekao drugim zatvorenicima da ide da ubije suprugu.

"Pobjegao je sa radnog mjesta u školi Liceul Rakovica oko 13.30", precizirao je Norbert Borgjoš, predstavnik zatvora u Baja Mareu.

Prema navodima istog izvora, begunac je u razgovoru sa drugim zatvorenicima navodno rekao da "ide kući da ubije suprugu".

Njegova supruga je takođe navela da se u utorak tokom dana telefonom posvađala sa njim, jer on navodno četiri mjeseca nije vidio svoju djecu.

Prema riječima predstavnika zatvora u Baja Mareu, begunac je u trenutku bekstva nosio crnu majicu i tamnoljubičaste pantalone, kratko je ošišan i ima bradu.

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Rumunija

pobjegao zatvorenik

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