Optimizam zbog novog lijeka za rak. Dionice Moderne se udvostručile

Kasna faza kliničkog ispitivanja njenog eksperimentalnog liječenja zasnovanog na vakcini, nazvanog Intismeran, pokazala je da je terapija smanjila ponovnu pojavu raka kože i spriječila njegovo širenje na druge dijelove tijela.

Intismeran kombinuje imunoterapijski lijek koji je razvila američka farmaceutska kompanija Merk (Merck) sa Moderninom mRNA vakcinom, vrstom vakcine koja je široko odobrena za liječenje kovida 19. Međutim, u ovom slučaju vakcina se izrađuje po mjeri, na osnovu analize mutacija pronađenih u tumorima pojedinih pacijenata.

U kliničko ispitivanje uključeno 1.137 pacijenata

Kada je počelo trgovanje na američkoj berzi Nasdak (Nasdaq), akcije Moderne skočile su za više od 84 odsto, na 115,91 dolar, a zatim su porasle na 126,81 dolar, što je više nego dvostruko u odnosu na jučerašnju zaključnu cijenu od 62,96 dolara, prenosi Skaj njuz (Sky News).

Istovremeno su akcije Merka na otvaranju porasle za više od osam odsto, na 146,50 dolara. Prema procjenama analitičara Barklisa (Barclays), terapija bi do 2035. godine mogla ostvariti prihod od oko tri milijarde dolara od liječenja melanoma.

U kliničko ispitivanje, koje je još u toku, uključeno je 1.137 pacijenata sa visokorizičnim melanomom stadijuma IIB do IV, kojima je tumor prethodno hirurški uklonjen. Učesnici su nasumično raspoređeni u dvije grupe. Jedna je tokom otprilike godinu dana primala do devet doza lijeka Kitruda (Keytruda) u kombinaciji sa personalizovanom vakcinom, dok je druga primala samo Kitrudu.

Tržišna strateginja: Ulagači bi trebalo da prate sljedeće važne korake

Lale Akoner, globalna tržišna strateginja na investicionoj platformi eToro, izjavila je: "Uspjeh Modernine i Merkove vakcine protiv melanoma veliki je podsticaj povjerenju ulagača. Nagla reakcija cijene akcija odražava taj potencijal."

"Ali smatramo da bi mali ulagači trebalo da imaju umjerena očekivanja. Kompanije još nisu objavile potpune podatke o ispitivanju, rezultati ukupnog preživljavanja još se čekaju, a proizvodnja personalizovanih vakcina u velikim količinama mogla bi biti skupa i složena", upozorila je.

"Ulagači bi stoga trebalo da prate sljedeće važne korake, među kojima će biti detaljni klinički rezultati, regulatorni napredak i dokazi da tehnologija djeluje i kod drugih vrsta raka", objasnila je.

Merk i Moderna objavili su u januaru rezultate kliničkog ispitivanja srednje faze koji su pokazali da je terapija nakon pet godina smanjila rizik od ponovne pojave bolesti ili smrti za 49 odsto. Melanom je najsmrtonosniji oblik raka kože.

(Indeks)