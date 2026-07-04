Jedan domaćin završio sa Mundijalom: Maroko prvi četvrtfinalista

Fudbaleri Maroka prvi su četvrtfinalisti Svjetskog prvenstva, dok je Kanada prvi domaćin koji je završio sa Mundijalom.

Maroko je u prvoj osmofinalnoj utakmici slavio sa 3:0 i tako nastavio svoj put na Svjetskom prvenstvu.

Kanađani su bili opasniji u prvom poluvremenu, ali nisu mogli do gola, tako da se na odmor otišlo sa rezultatom 0:0.

Maroko je utakmicu riješio u drugom dijelu sa dva gola Ounahija.

Prvo je nakon sjajne asistencije Hakimija zakucao loptu u gol Kanađana u 50. minutu.

Pokušali su Kanađani da se vrate, ali novi šok uslijedio je u 82. minutu.

Ponovo je Ounahi tresao mrežu, ali ovaj put na asistenciju Diaza.

Taman kad se mislilo da je kraj utakmice, uslijedio je i treći gol. Bila je to druga asistencija Diaza na ovom meču.

Ovaj put uposlio je Rahimija koji golmanu Kanade nije dao nikakvu šansu i tako stavio tačku na I.

Maroko će u četvrtfinalu igrati sa boljim iz duela Paragvaja i Francuske.