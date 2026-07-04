Borac proslavio 100. rođendan i predstavio tim za Evropu

Autor:ATV redakcija
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Usijalo se nebo iznad Banjaluke, a usijana je bila I atmosfera na Trgu Krajine, gdje je predstavljena ekipa za novu sezonu. Neka dobro poznata imena, uz nekolicinu novajlija, ovacijama su dočekani ali i ispraćeni do novih pobjeda.
Tamo će crveno-plave i ove sezone kao kapiten da predvodi Srđan Grahovac.
Banjalučani u borbu kreću već sedmog jula, kada na Gradski stadion stiže Bugarski šampion, Levski. Težak protivnik, ali Borac je rođen da se bori.
U prolaz dalje uvjereni su I navijači Borca, koji nisu imali dilemu kada je rezultat u pitanju.
Borac će uz ovakvu podršku, nema sumnje, imati snažan vjetar u leđa. Sinoćnju proslavu poloa vijeka postojanja uveličali su Pavlina Radovanović, banjalučki HIP-Hop trojac I banjalučka Rok Simfonija pojačana DR Neletom Karajlićem.
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