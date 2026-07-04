Stroj smrti: Vraća se zloglasna Jedinica 121

U političkim krugovima u Libanu navodno vlada nova nervoza, ali rasprave i nagađanja ispod glasa ovoga puta nisu usmjerene na Sjedinjene Države ili Izrael, nego na prijetnju iznutra – Jedinicu 121.

Poznata kao Hezbolahov stroj smrti i najtajnovitija te jedna od najbrutalnijih jedinica te militantne grupe, Jedinica 121 povezuje se s nekim od najozloglašenijih političkih atentata u zemlji, uključujući ubistvo bivšeg premijera Rafika al-Haririja 2005. godine.

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Navodno se sada, nezadovoljni mirovnim sporazumom između Libana i Izraela koji je uveliko ograničio Hezbolahove operacije protiv jevrejske države, ponovo okuplja i ekipira, piše britanski "Telegraf".

"Riječ je o jednoj od najtajnijih i najsmrtonosnijih jedinica na svijetu, odmah iza slične ruske jedinice GRU-a”, rekao je za "Telegraf" Ronen Solomon, autor nadolazeće trilogije o libanskoj proiranskoj grupi Hezbolah i njenim globalnim operacijama.

"Ona se ne bori protiv Izraela, nego protiv vlastitih građana", dodao je Solomon.

Jedan libanski političar blizak premijeru Navafu Salamu izjavio je da među visokim zvaničnicima koji učestvuju u sprovođenju okvirnog sporazuma s Izraelom postoji velika zabrinutost zbog djelovanja Jedinice 121.

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"U krugovima u kojima radim i te kako postoji svijest o Jedinici 121. Na najvišim nivoima vlasti ljudi su i te kako svjesni njenog postojanja. I dalje izaziva isti osjećaj straha”, rekao je zvaničnik.

"Premijer i predsjednik uveli su pojačane bezbjednosne mjere. Dodatna zaštita osigurana je i pregovaračkom timu", dodao je.

Jedinica broji tek oko 20 operativaca, od kojih većina potiče iz porodice dugogodišnjih pripadnika Hezbolaha.

Djeluje odvojeno od Hezbolahove jedinice za inostrane operacije, Jedinice 910, a finansijska sredstva i logističku podršku prima direktno od Iranske revolucionarne garde (IRGC).

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"Izraelska poruka je jasna... Svako ko se usudi javno progovoriti protiv Hezbolaha – bilo da je riječ o hrišćaninu, sunitu ili šiitskom protivniku – nalazi se na popisu meta Jedinice 121", kaže Solomon.