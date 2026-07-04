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Oglasila se Boračka organizacija o novoj provokaciji: Cilj je raspirivanje tenzija

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 19:06

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Ставили заставу РБиХ на споменик Споменку Гостићу
Foto: Ustupljena fotografija

Gradska boračka organizacija iz Doboja pozvala je građane da ostanu mirni i ne nasjedaju na provokacije poput montirane fotografije ratne zastave takozvane Armije BiH na spomeniku najmlađem odlikovanom borcu Vojske Republike Srpske Spomenku Gostiću na groblju u naselju Ulišnjak u federalnoj opštini Maglaj.

Iz Gradske boračke organizacije Doboj oštro osuđuju ovaj sramni čin i napominju da je sporna fotografija u potpunosti lažna i stvorena putem vještačke inteligencije.

Ставили заставу РБиХ на споменик Споменку Гостићу

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"Cilj ovakvih podmetanja je jeftina manipulacija emocijama javnosti i raspirivanje tenzija", navodi se u saopštenju ove organizacije.

Iz dobojske Boračke organizacije apeluju na građane da prije dijeljenja ovakvih sadržaja preko društvenih mreža provjere izvore informacija i da ne dozvole da postanu oruđe u rukama onih koji žele da naruše stabilnost.

"Budimo dostojanstveni i odgovorni čuvari uspomene na naše heroje, ne dozvoljavajući zlonamjernim pojedincima da postignu svoje ciljeve", poručuju iz gradske Boračke organizacije.

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Na još jednu provokaciju nedavno su upozorili iz Udruženja veterana Garda "Panteri", koji su naveli da takozvani "marša mira" koji je najavljen za ponedjeljak, 6. jula, od Janje do Teočaka ima za cilj da baci ljagu na srpski narod u Semberiji i podigne ionako uzavrele nacionalne tenzije.

"Zabrinuti smo najavom održavanja takozvanog marša mira koji organizuje Nedim Trebinčević iz Janje, preko srpskih sela Modrana, Suvog Polja i Trnove prema Teočaku", navode veterani i dodaju da do sada nije bio organizovan ovakav događaj, prenijela je "Srna".

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Tagovi :

Spomenko Gostić

Boračka organizacija

Provokacija

Komentari (1)

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