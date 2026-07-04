Logo

Jukić kandidat za predsjednika Republike Srpske

Autor:

ATV redakcija
04.07.2026 15:28

Komentari:

0
Фрањо Јукић
Foto: Fejsbuk

Franjo Jukić, kandidat Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) za predsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, imaće podršku i drugih hrvatskih političkih stranaka.

Kako je saopšteno iz Panevropske unije BiH, Jukićevu kandidaturu podržali su HSP BiH, HKDU BiH, HSP AS, HDU BiH, HSP Herceg Bosne i HRAST, čime je ona utvrđena kao zajednička kandidatura navedenih političkih subjekata.

Hitna pomoć

Hronika

Završena obdukcija: Poznat uzrok smrti šestogodišnje djevojčice

Iz Panevropske unije BiH ističu kako je Jukićeva kandidatura utemeljena na njegovom dugogodišnjem radu, iskustvu i neposrednom poznavanju života hrvatskog naroda u Republici Srpskoj.

Kako piše "Fena", Jukić već deset godina živi i djeluje u Banjaluci, a kroz profesionalni i društveni angažman direktno je upoznat s potrebama, izazovima i očekivanjima hrvatskih porodica, povratnika, predstavnika Katoličke crkve, udruženja, privrednika i lokalnih zajednica na tom području.

Jukić je, takođe, izabran za člana Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske kao predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine.

Несрећа код Мостара

Hronika

Pozlilo mu za volanom i zabio se u dva auta

Kandidaturu Franje Jukića prethodno su podržala dva regionalna odbora HDZ-a BiH – Posavina i Sjeverozapadna Bosna, te 11 opštinskih i gradskih odbora, od čega sedam iz Posavine i četiri iz Sjeverozapadne Bosne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Franjo Jukić

Izbori 2026.

HDZ BiH

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Ustavni sud BiH pokazao da je u službi interesa onih koji ne žele realno da sagledavaju stanje

23 h

0
предсједник Републике Српске

BiH

Karan: Kada čuvari Ustava BiH postanu njegovi rušioci ugrožena je i budućnost BiH

23 h

0
Горан Селак министар правде Републике Српске гостује у Центру Дана.

BiH

Selak: Odluka Ustavnog suda BiH pokazuje da se pravo podređuje politici a ne Ustava

1 d

1
Митровић: Нелегални Уставни суд донио нелегитимне одлуке

BiH

Mitrović: Nelegalni Ustavni sud donio nelegitimne odluke

1 d

0

  • Najnovije

16

00

Srpska uvodi dva potpuno nova prava, evo ko će dobijati do 800 KM mjesečno

15

52

Kalabuhov: Svi moraju biti svjesni stradanja Srba u srednjem Podrinju i Birču

15

49

''Trampov savjetnik prisustvom na komemoraciji u Bratuncu poslao snažnu poruku''

15

35

Pazite šta bacate u smeće: Komunalci će pregledati kante, moguće i paprene kazne

15

28

Jukić kandidat za predsjednika Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima