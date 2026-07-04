Jukić kandidat za predsjednika Republike Srpske

Franjo Jukić, kandidat Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine (HDZ BiH) za predsjednika Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda, imaće podršku i drugih hrvatskih političkih stranaka.

Kako je saopšteno iz Panevropske unije BiH, Jukićevu kandidaturu podržali su HSP BiH, HKDU BiH, HSP AS, HDU BiH, HSP Herceg Bosne i HRAST, čime je ona utvrđena kao zajednička kandidatura navedenih političkih subjekata.

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Iz Panevropske unije BiH ističu kako je Jukićeva kandidatura utemeljena na njegovom dugogodišnjem radu, iskustvu i neposrednom poznavanju života hrvatskog naroda u Republici Srpskoj.

Kako piše "Fena", Jukić već deset godina živi i djeluje u Banjaluci, a kroz profesionalni i društveni angažman direktno je upoznat s potrebama, izazovima i očekivanjima hrvatskih porodica, povratnika, predstavnika Katoličke crkve, udruženja, privrednika i lokalnih zajednica na tom području.

Jukić je, takođe, izabran za člana Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske kao predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine.

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Kandidaturu Franje Jukića prethodno su podržala dva regionalna odbora HDZ-a BiH – Posavina i Sjeverozapadna Bosna, te 11 opštinskih i gradskih odbora, od čega sedam iz Posavine i četiri iz Sjeverozapadne Bosne.