Mitrović: Nelegalni Ustavni sud donio nelegitimne odluke

Iluzorno je bilo očekivati bilo kakvu drugu odluku od nelegalnog suda kakav je Ustavni sud BiH osim tvrdnje da su intervencije Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izjavio je Srni profesor prava Ljubinko Mitrović.

"Samo su naivni mogli očekivati neku drugačiju odluku sve dok u ovom sudu odlučuju oni koji tamo trenutno sjede. Sud u kojem odluke donose sudije penzioneri je nelegalan sud, to svi pa i oni sami znaju, čak i priznaju", rekao je Mitrović.

On je poručio da je pravna struka odavno pogažena i da su sve odluke ovakvog Ustavnog suda BiH nelegitimne.

"Sud u kojem nema dvoje sudija iz Republike Srpske ni u kom slučaju ne može biti legitiman bez obzira na to što je eventualno legalan. Dakle, dok god u ovom sudu ne bude sudija iz Republike Srpske, njegove odluke su nelegitimne", poručio je Mitrović.

Krnji Ustavni sud BiH tvrdi da su intervencije Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, prenosi Srna