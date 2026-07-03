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Mitrović: Nelegalni Ustavni sud donio nelegitimne odluke

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 14:58

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Митровић: Нелегални Уставни суд донио нелегитимне одлуке
Foto: ATV

Iluzorno je bilo očekivati bilo kakvu drugu odluku od nelegalnog suda kakav je Ustavni sud BiH osim tvrdnje da su intervencije Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, izjavio je Srni profesor prava Ljubinko Mitrović.

"Samo su naivni mogli očekivati neku drugačiju odluku sve dok u ovom sudu odlučuju oni koji tamo trenutno sjede. Sud u kojem odluke donose sudije penzioneri je nelegalan sud, to svi pa i oni sami znaju, čak i priznaju", rekao je Mitrović.

On je poručio da je pravna struka odavno pogažena i da su sve odluke ovakvog Ustavnog suda BiH nelegitimne.

"Sud u kojem nema dvoje sudija iz Republike Srpske ni u kom slučaju ne može biti legitiman bez obzira na to što je eventualno legalan. Dakle, dok god u ovom sudu ne bude sudija iz Republike Srpske, njegove odluke su nelegitimne", poručio je Mitrović.

Krnji Ustavni sud BiH tvrdi da su intervencije Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, prenosi Srna

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Ustavni sud BiH

Krivični zakon BiH

Kristijan Šmit

Milorad Dodik

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