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Košarac: Krnji Ustavni sud - jad i čemer od institucije

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 14:27

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Сташа Кошарац
Foto: ATV

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da je krnji Ustavni sud BiH još jednom pokazao da u BiH ne postoji ni pravo ni pravda i da svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje Ustava i pravnog poretka.

"To je politički instrumentalizovana institucija, koja umjesto da bude čuvar ustavnog poretka, svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje Ustava i pravnog poretka u BiH. Jad i čemer od institucije!", napisao je Košarac na društvenoj mreži "Iks".

Krnji Ustavni sud BiH tvrdi da su intervencije Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

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Staša Košarac

Ustavni sud BiH

Kristijan Šmit

Krivični zakon BiH

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