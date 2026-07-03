Košarac: Krnji Ustavni sud - jad i čemer od institucije

Autor:ATV redakcija
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Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac istakao je da je krnji Ustavni sud BiH još jednom pokazao da u BiH ne postoji ni pravo ni pravda i da svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje Ustava i pravnog poretka.
"To je politički instrumentalizovana institucija, koja umjesto da bude čuvar ustavnog poretka, svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje Ustava i pravnog poretka u BiH. Jad i čemer od institucije!", napisao je Košarac na društvenoj mreži "Iks".
Krnji Ustavni sud još jednom je pokazao da u BiH ne postoji ni pravo ni pravda. To je politički instrumentalizovana institucija, koja umjesto da bude čuvar ustavnog poretka, svojim odlukama uporno legalizuje urušavanje Ustava i pravnog poretka u BiH. Jad i čemer od institucije!— Staša Košarac (@StasaKosarac) July 3, 2026
Krnji Ustavni sud BiH tvrdi da su intervencije Kristijana Šmita u Krivičnom zakonu BiH u skladu sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
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