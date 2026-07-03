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Zijad Krnjić napustio SDA, nosiće listu Stranke za BiH za PD PS BiH

Autor:

ATV redakcija
03.07.2026 12:04

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Зијад Крњић напустио СДА, носиће листу Странке за БиХ за ПД ПС БиХ
Foto: ATV

Aktuelni član Upravnog odbora UIO BiH Zijad Krnjić novi je član Stranke za BiH (SBiH) i biće nosilac njihove liste za PD PS BiH.

Da će Krnjić, aktuelni član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH iz reda eksperata, biti nosilac liste za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, za Kliks je potvrdio lider SBiH-a Semir Efendić.

Krnjić će predvoditi listu Stranke za Bosnu i Hercegovinu u izbornoj jedinici koja obuhvata Srednjobosanski i Zeničko-dobojski kanton. Ovaj politički transfer privlači pažnju s obzirom na to da se njegovo ime ranije usko vezivalo za Stranku demokratske akcije (SDA), ispred koje je bio kandidat na proteklim izborima upravo u ovoj izbornoj jedinici.

Ime Zijada Krnjića nedavno je dospjelo u žižu javnosti zbog njegovog odbijanja da da saglasnost na novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, zbog kojeg nije bili moguće otvoriti novi granični prelaz.

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Tagovi :

Zijad Krnjić

SDA

Sarajevo

PD PS BiH

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