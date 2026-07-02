Poznato kada počinje isplata penzije u FBiH

Penzija u FBiH za jun biće isplaćena sutra, saopštili iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026, najniža penzija iznosi 666,76 KM, zagarantovana 795,74 KM, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 KM.

Iznos zagarantovane penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja utvrđen je u iznosu od 842,44 KM.

Najniža penzija korisnika koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima, izmjenama propisa koji se primjenjuju od 1. januara 2026, utvrđena je u iznosu od 666,76 KM.

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Prosječna samostalna penzija za juni iznosi 851,97 KM.

Penziju za juni primiće ukupno 470.291 korisnik, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 356,4 miliona KM, saopštili su iz Zavoda PIO/MIO.