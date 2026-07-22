Porodila se Edita Aradinović, dobila djevojčicu

Pjevačica Edita Aradinović porodila se danas, 22. jula, i na svijet donijela djevojčicu, potvrđeno je za Telegraf.

Radosna vijest obradovala je njenu porodicu, ali i samu pjevačicu koja je sa velikim nestrpljenjem iščekivala dolazak svog prvog djeteta.

Otac bebe je Nenad Stević, sa kojim Edita više nije u emotivnoj vezi. Pjevačica je ranije isticala da su se njih dvoje razišli bez ružnih riječi, kao i da će im najvažnije biti da budu dobri roditelji svojoj kćerki.

Tokom trudnoće, Edita je često dijelila trenutke iz svog života sa pratiocima na društvenim mrežama, gdje je otvoreno govorila o promjenama kroz koje je prolazila.

- Boli me kičma, noge, prepone, rebra.. Imam skoro 80kg i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog - napisala je Edita.

Edita je u više navrata pokazivala koliko se raduje majčinstvu, a sada je njen život dobio novo poglavlje dolaskom nasljednice.

(Telegraf)