Logo

Porodila se Edita Aradinović, dobila djevojčicu

22.07.2026 22:30

Komentari:

0
Породила се Едита Арадиновић, добила дјевојчицу

Pjevačica Edita Aradinović porodila se danas, 22. jula, i na svijet donijela djevojčicu, potvrđeno je za Telegraf.

Radosna vijest obradovala je njenu porodicu, ali i samu pjevačicu koja je sa velikim nestrpljenjem iščekivala dolazak svog prvog djeteta.

Otac bebe je Nenad Stević, sa kojim Edita više nije u emotivnoj vezi. Pjevačica je ranije isticala da su se njih dvoje razišli bez ružnih riječi, kao i da će im najvažnije biti da budu dobri roditelji svojoj kćerki.

Tokom trudnoće, Edita je često dijelila trenutke iz svog života sa pratiocima na društvenim mrežama, gdje je otvoreno govorila o promjenama kroz koje je prolazila.

- Boli me kičma, noge, prepone, rebra.. Imam skoro 80kg i jedem kao vepar, ali znam da je to sve zbog retrogradnog - napisala je Edita.

Edita je u više navrata pokazivala koliko se raduje majčinstvu, a sada je njen život dobio novo poglavlje dolaskom nasljednice.

(Telegraf)

Podijeli:

Tagovi :

Edita Aradinović

porođaj

Komentari (0)

Više iz rubrike

Објава Џејле Рамовић узбуркала мреже: Ко је мушкарац са снимка?

Scena

Objava Džejle Ramović uzburkala mreže: Ko je muškarac sa snimka?

3 h

0
Кћерка Драгана Џајића појачала спортску редакцију РТС-а

Scena

Kćerka Dragana Džajića pojačala sportsku redakciju RTS-a

5 h

0
Пјевач Дарко Лазић показује двоглавог орла

Scena

Bura zbog fotografije Darka Lazića u Hrvatskoj: Oglasio se pjevač

13 h

4
Преминула глумица Оливера Катарина

Scena

Olivera Katarina posljednje dane provela zaboravljena od svih: Prodavala stvari da preživi

15 h

0

  • Najnovije

22

58

Cijene nafte dostigle najviši nivo u šest nedjelja

22

52

Iran uzvraća Trampu: "Oko za oko"

22

40

Mbape ubjeđuje zvijezdu Bajerna da dođe u Madrid

22

35

U selima kod Doboja stada ovaca sve češće na meti pasa lutalica

22

32

Dmitrijev: Gas u Evropi skuplji za 50 odsto uoči zime

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima